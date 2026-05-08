Finalmente, este viernes habrá servicio normal de colectivos de corta y media distancia en San Juan. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que quedó desactivado el paro que se evaluaba durante los últimos días en medio del conflicto salarial con las empresas del sector.

La confirmación fue realizada por el secretario general de la UTA en la provincia, Héctor Maldonado, quien explicó que la decisión se tomó luego de la intervención del Consejo Directivo Nacional del gremio.

De esta manera, los usuarios podrán utilizar el servicio con normalidad este viernes, pese a la posibilidad de una medida de fuerza que había generado incertidumbre durante la semana.

El reclamo sindical estaba vinculado a distintos incumplimientos salariales denunciados por los choferes. Entre los puntos planteados aparecían diferencias en la liquidación de abril, pagos pendientes de enero, viáticos y una suma extraordinaria no remunerativa de $100.000 acordada previamente.

Además, desde el gremio reclamaban la devolución de un día descontado por un paro anterior.

Durante la semana, desde la conducción sindical habían advertido que, si las empresas no regularizaban la situación, podían avanzar con una interrupción del servicio en toda la provincia.

Sin embargo, tras la intervención de la conducción nacional de la UTA, el paro quedó sin efecto y el transporte funcionará normalmente.

Desde el sindicato adelantaron además que en las próximas horas emitirán un comunicado oficial para informar cuáles serán los pasos a seguir en el conflicto y qué medidas podrían tomarse más adelante en San Juan.