Un operativo policial realizado en Caucete terminó con cinco personas detenidas y el rescate de decenas de animales silvestres que permanecían en cautiverio de manera ilegal.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Comisaría 9ª, luego de varias denuncias anónimas que alertaban sobre la tenencia de aves protegidas en distintos domicilios del departamento.

Según informaron fuentes policiales, los allanamientos se concretaron por orden del Juzgado de Paz Letrado de Caucete y permitieron secuestrar 34 aves pertenecientes a especies protegidas por la legislación provincial y nacional. Entre los ejemplares hallados había gilgueritos, cardenal rojo, boquenses, iviñas, chamuchines, corbatitas, carpinteros del cardón, benteveos y reina moras.

Además, durante uno de los procedimientos, los efectivos encontraron un armadillo cautivo, especie similar al quirquincho, que también quedó bajo resguardo de las autoridades ambientales.

En los domicilios allanados también secuestraron jaulas, tramperos y distintos elementos utilizados para la captura de animales silvestres.

La Policía además incautó una motocicleta 110cc y dos bicicletas rodado 29 que, según la investigación, eran utilizadas para el traslado de las jaulas y la caza de aves. De acuerdo a las fuentes, los propietarios no pudieron acreditar la titularidad de los rodados.

Las cinco personas aprehendidas quedaron vinculadas a una causa por tenencia indebida de fauna silvestre, en infracción a la Ley Provincial N.º 606-L de Protección y Desarrollo de la Fauna Silvestre, la Ley N.º 607-L y la Ley Nacional N.º 22.421.

Tras el operativo, las aves fueron trasladadas a un centro de recuperación dependiente de Flora y Fauna de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan.

Allí recibirán atención veterinaria y cuidados especiales antes de avanzar con su futura reinserción en el hábitat natural.