Cinco años después de la muerte de Diego Armando Maradona, aquel mediodía trágico del 25 de noviembre de 2020 sigue siendo materia de dolor, recuerdo y disputa judicial. Ese día, el mundo quedó paralizado: el astro del fútbol sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa del barrio San Andrés, en Tigre, donde cumplía una internación domiciliaria tras haber sido operado semanas antes por un hematoma subdural. Tenía 60 años.

En las horas posteriores al fallecimiento, se conoció el audio del llamado al 911 que realizó Leopoldo Luque, el médico que encabezaba su equipo tratante y que llegará nuevamente a juicio por el cargo de homicidio simple con dolo eventual. “¿Podés mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés de Tigre? ... Hay una persona con un paro cardiorrespiratorio”, dijo a las 12.16. En ningún momento mencionó que la víctima era Maradona.

Leopoldo Luque era el médico de Maradona y llamó al 911 (Foto: AFP)

Aunque inicialmente se habló de una demora de media hora, la Fiscalía General de San Isidro determinó que la ambulancia arribó en 11 minutos. A pesar de las maniobras de reanimación, el médico de emergencias constató la muerte a las 13.10. Minutos más tarde, la noticia empezó a circular con fuerza en los medios: primero como una descompensación, luego como una confirmación irrefutable. A las 13.20, Argentina y el mundo recibían el impacto: “Murió Diego Armando Maradona”.

Tras el duelo público, el velorio masivo y el entierro del ídolo, comenzó una compleja batalla judicial. Los profesionales que integraban el equipo médico fueron imputados por presuntas negligencias en la atención de Diego. El primer juicio oral debió suspenderse cuando se descubrió que la jueza Julieta Makintach registraba en secreto un documental sobre las audiencias. Ahora, el proceso deberá reiniciarse en marzo, y las respuestas sobre las responsabilidades en la muerte del Diez siguen pendientes.