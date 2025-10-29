Cinthia Fernández quedó "en el ojo de la tormenta" por una polémica promoción que realizó desde Miami. Aprovechando su comunidad en redes sociales, la mediática hizo una promoción de servicios legales que podría generarle una "catarata de denuncias".

En su cuenta de Instagram, Fernández, quien está estudiando derecho pero "no está recibida", se jactó de tener “un estudio de abogados” y de solucionar problemas garantizados a accidentes de tránsito.

La publicidad fue directa, asegurando a sus seguidores: “Si chocaste o tuviste un accidente, no te amargues. Podés recuperar lo que perdiste y mucho más”. Fernández sostuvo que al llamarla, puede hacer que "tu desgracia se transforme en mucha suerte”.

El detalle que agudizó la mirada de los profesionales del derecho fue el cierre de su mensaje: “Si no gano, no me pagás”.

La periodista Yanina Latorre se refirió a la controversia, asegurando que se comunicó con un profesional quien le respondió que lo que está haciendo Cinthia es "ejercicio ilegal del derecho”.

Posteriormente, la abogada Valeria Carreras se sumó al debate, manifestando que esta situación podría terminar con el marido o novio de Cinthia Fernández, Roberto Castillo, "perdiendo la matrícula". Carreras explicó que el Colegio de Abogados prohíbe "taxativamente" a los letrados promocionarse o usar a terceros para "captar clientes".

Carreras enfatizó que la promoción realizada por Castillo es "publicidad engañosa, que la tiene prohibida". Además, la abogada vinculó el caso al "ejercicio ilegal de la profesión" porque la promesa de "no te voy a cobrar" está totalmente ligada a Cinthia Fernández. La abogada puntualizó que Castillo está prometiendo que se ganará "más dinero", lo cual constituye un incumplimiento ético, ya que "los abogados no sabemos" si eso se puede cumplir.