¡Clima picante! La estrella de UFC que desafía a Khamzat Chimaev

Paulo Costa tiene la intención de llegar a un acuerdo con UFC esta semana, buscando a una de las máximas estrellas. El brasileño asegura que quiere pelear con Khamzat Chimaev cuanto antes, indicando incluso que la contienda ya estaría programada para octubre en Abu Dhabi. Sería en Peso Mediano. En las últimas horas, "Borrachinha" habló con la prensa y expuso al checheno.

"Estoy molestando a la UFC para programar una pelea antes, como en junio. Creo que porque tienen algún acuerdo con el gobierno de Dubai, por lo que necesitan impulsar grandes peleas allí. Me gusta la pelea de Chimaev. Creo que es un buen partido. Creo que hay mucha expectación detrás de esta pelea. La gente quiere ver esa pelea. La gente siempre me pregunta sobre esa pelea", partió diciendo Paulo Costa.

Además, el brasileño sumó: "Entonces esto lleva más tiempo, como tres días de ida y vuelta, negociando eso, y luego el UFC finalmente aceptó. Dijeron: 'Oh, está bien, puedes pelear en 205 ahora mismo contra Jan, e incluso si lo vences, puedes volver y pelear en octubre en el peso mediano. Entonces, el UFC aceptó eso, y entré en Twitter, y publiqué: 'Está bien, muchachos, la pelea está en marcha, el UFC y yo llegamos a los términos, y creo que Jan también aceptó'. Así que se supone que pelearemos el 6 de mayo".

¿Se dará el cruce en UFC?

"Entonces, el domingo, sorprendentemente, Jan rechazó la pelea. Él dijo: 'No, ya no lo quiero'. Acepté la pelea hace tres días, pero Paulo no ha aceptado, así que rechacé. No esperaba eso de Jan, pero esto es un aviso corto. Así que tal vez no estaba en buena forma, tal vez no estaba entrenando o incluso una lesión. Jan, está mintiendo. Nunca salí y peleé. En realidad, de hecho, él es quien resultó la pelea. Siempre he estado negociando esa pelea. Durante tres o cuatro días estuve negociando con la UFC", expuso Costa.

Para agregar, "Borrachinha" dictó: "Nunca saqué la pelea. De hecho, estaba muy feliz con esa pelea. Yo le dije al UFC, 'Vaya, esa es una muy buena pelea. Me gusta ese enfrentamiento. También me gusta la forma en que pelea Jan. Luchó contra algunos muchachos que surgieron de la división de peso mediano, como Luke Rockhold y 'Jacare' Souza y Adesanya, y los venció. Así que es una gran oportunidad. Así que me encanta la idea por tres razones: ya venció a estos muchachos".

"No necesito perder mucho peso para hacer 205, porque siempre he estado entrenando y preparándome para eso y el tercero es una buena oportunidad para ganar mucho dinero, debido al corto plazo. Estamos muy cerca en este momento, muy cerca. Pero no al 100 por ciento todavía. Hemos acordado la mayoría de los términos, y casi peleé con Jan el 6 de mayo. Desafortunadamente, esa pelea no sucederá, creo. Así que estamos muy cerca de terminar el trato y los detalles", cerró Paulo Costa.