Clima tenso: Joan Laporta le contestó al hermano de Messi

Durante una conferencia de prensa, Joan Laporta respondió a los comentarios realizados por el hermano de Messi. Es necesario recordar que en Twitch, Matías Messi apuntó contra Barcelona y su presidente. "Tengo un recorte de prensa de Barcelona que dice 'Messi debería volver a Barcelona'. Yo subtitulé ‘ja ja ja, no vamos a volver a Barcelona y si volvemos vamos a hacer una buena limpieza’. Entre otros, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona", fueron algunas de las palabras del familiar del "10".

Frente a esto, Laporta no dudó en responder: "Es obvio que Messi es patrimonio del Barça. En ese sentido, nosotros estamos muy orgullosos de haber tenido a un jugador de ese nivel, que es el mejor jugador del mundo y seguramente de la historia. Pero no quiero hablar de Messi, por favor, porque es del PSG y no voy a hablar de jugadores que están en otro club. Por respeto al jugador y por respeto al PSG. A lo del hermano no le doy importancia. Se ha disculpado y al fin y al cabo todo lo que ha dicho es comprensible y se ha disculpado".

Publicidad

Luego, Joan resaltó: "Máxima compresión. No le daría más vueltas, y más cuando ya ha pedido disculpas. Es su hermano. Es triste cómo acabó. No le daría más importancia. Comprendo lo que puede decir. Pero ha pedido disculpas y se agradece. Lo he comentado. Leo es patrimonio del Barça y no quiero hablar nada por respeto a él y el PSG. El hermano ha pedido disculpas. No le demos importancia. No afecta a la relación entre Leo y el Barcelona".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más declaraciones de Joan Laporta

Respecto a los fichajes, el Presidente del Barcelona mencionó lo siguiente: "No es necesario vender para fichar. No estamos obligados a hacerlo. Tenemos otras opciones. No estamos forzados. La voluntad es conseguir reducir masa. Es una opinión autorizada. Son unos parámetros activos que no sean ingresos recurrentes. Tenemos muchas cartas a jugar patrocinios. Trabajamos para cuadrar los números".

Por otra parte, en cuanto a la economía del club, Eduard Romeu, vicepresidente del Culé comentó: "Presentamos un proyecto, un proceso. Estamos por encima del objetivo. Pero no estamos donde nos gustaría. Hay que recortar en gastos operativos. La parte deportiva está controlada. Vamos por el buen camino. La masa salarial estará en punto óptimo la próxima temporada. El coste a Montjuïc lo queremos neutralizar al máximo, estamos convencidos de que estaremos por debajo de las cifras de 93".