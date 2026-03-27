El jefe de asesores del Gobierno, Rodolfo Colombo, aseguró que el gobernador Marcelo Orrego atraviesa un buen momento en términos de respaldo social y vínculo con la ciudadanía. Lo hizo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, donde además dijo que el máximo mandatario provincial “tiene gran aceptación de la gente y se ve cada vez que está en la calle"

Colombo planteó que la “salud política” de Orrego se mide en distintos planos, pero especialmente en el nivel de acompañamiento que percibe en la sociedad. “Sí, me parece que el gobernador Orrego goza de buena salud, aún en los lugares en que gobierna un intendente peronista, porque cumple con lo que tiene que cumplir por la Constitución y no por hacer las cosas bien”, señaló, marcando diferencias con otras gestiones.

En ese sentido, fue más directo al vincular ese concepto con los números electorales: “Gozar de buena salud es tener una gran aceptación como la que se ve cada vez que está en la calle. La verdad que no veo encuestas ni sé esa realidad”. La frase dejó entrever una percepción interna de fortaleza política, aun sin respaldarse explícitamente en estudios de opinión pública.

Más allá de los números, Colombo hizo hincapié en el contacto cotidiano del gobernador con los sanjuaninos, al que describió como un factor clave de su imagen. “Te puedo contar lo que pasa cuando lo acompaño el gobernador a algún lugar: es enorme el fervor del sanjuanino queriéndolo saludar, agradecerle. Digo, pasó en la inauguración de lo de la Difunta Correa”, relató.

Para el asesor, ese vínculo no es construido artificialmente, sino que responde a una característica personal del mandatario. “El gobernador tiene un vínculo con la gente muy especial y aparte, a él, le encanta eso también y eso se nota. Un coach no te lo hace, un consultor no te lo inventa”, afirmó, destacando la autenticidad como un diferencial.

Colombo también vinculó ese contacto directo con la percepción de la gestión, en un contexto económico complejo. “El sanjuanino ve la diferencia y la crisis que hay y los esfuerzos que hacemos. Yo creo que eso lo ve. Después, si eso nos acompañará en el voto o no, se verá”, sostuvo, dejando abierta la incógnita sobre el impacto electoral de esa valoración.

En la misma línea, remarcó que la comparación con administraciones anteriores juega a favor del actual gobierno. “Pero ve las diferencias con los gobiernos anteriores, ve lo que hacemos, aún con lo que falta, aún con errores seguramente”, concluyó.

Uñac presidenciable

El jefe de asesores del Gobierno se refirió también a la eventual candidatura presidencial del senador Sergio Uñac y dejó definiciones críticas sobre su figura y su trayectoria política.

“Respecto a que un sanjuanino tenga una posibilidad como presidenciable, no estaría mal desde el lugar de como sanjuanino”, sostuvo. Sin embargo, Colombo apuntó contra el pasado político del exgobernador y lo vinculó con el contexto actual del país. “Me parece muy raro que aquellos que nos han llevado a la realidad en la que estamos y que son protagonistas de esa realidad durante los 20 años de populismo, de desequilibrio, por lo cual hoy la expresidenta está presa, digo, Uñac era uno de los que era parte y que hoy diga que tiene un plan para que estemos mejor, eso me hace poner el freno de mano”.

Textuales

Rodolfo Colombo / Jefe de Asesores del Gobernador