Club Atlético de Madrid protagonizó una fuerte polémica con FC Barcelona luego de burlarse públicamente de los rumores que vinculaban a Julián Álvarez con el conjunto catalán. El club rojiblanco utilizó sus redes sociales para responder con ironía y lanzar mensajes que rápidamente se volvieron virales.

La publicación más comentada mostró un fotomontaje de Lamine Yamal con la camiseta del Atlético acompañado de una supuesta oferta enviada al Barcelona: “Cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny, una suscripción anual al diario ABC y una bolsa de pipas”. El mensaje cerraba con tono humorístico: “Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el anuncio”.

El posteo irónico del conjunto español con la oferta hacia Lamine Yamal. (Captura: X @Atleti)

La burla continuó con publicaciones similares sobre Pedri y Raphinha, utilizando imágenes generadas digitalmente y ofertas ficticias para ridiculizar las versiones periodísticas sobre un posible interés blaugrana en Julián Álvarez.

Detrás de la ironía, el Atlético dejó ver su malestar por las informaciones surgidas en los últimos días. Desde la institución aseguraron que nunca recibieron una oferta formal del Barcelona por el delantero argentino y calificaron esas versiones como “otra mentira más”. Además, remarcaron que el futbolista no está en venta y que forma parte del proyecto deportivo para la próxima temporada.

Más tarde, el club publicó un mensaje de tono mucho más serio en el que denunció una supuesta “campaña de acoso y derribo” contra uno de sus jugadores, cuestionó la difusión de noticias falsas y apuntó indirectamente contra sectores vinculados al entorno del Barcelona.

La situación expuso la creciente tensión institucional entre ambos clubes en medio del mercado de pases europeo. Mientras desde Barcelona surgieron versiones sobre el interés en Julián Álvarez como posible refuerzo de jerarquía, el Atlético respondió con una estrategia de sarcasmo que encendió las redes y alimentó aún más la rivalidad entre las entidades españolas.