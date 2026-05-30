Las autoridades de Kenia detuvieron a ocho estudiantes acusadas de haber provocado el incendio que causó la muerte de 16 niñas en un internado femenino de la ciudad de Gilgil, a unos 100 kilómetros de Nairobi. La tragedia ocurrió durante la madrugada y dejó además decenas de alumnas heridas.

Según informó la Policía keniana, las investigaciones preliminares permitieron identificar a ocho alumnas como sospechosas de participar en la “planificación y ejecución” del presunto incendio intencional. Todas fueron arrestadas y permanecen bajo custodia mientras avanza la causa.

El fuego se desató en uno de los dormitorios de la Utumishi Girls Academy, un establecimiento con régimen de internado ubicado en Gilgil. Las llamas arrasaron una residencia situada en la planta superior de un edificio de dos niveles con capacidad para 270 alumnas distribuidas en 135 literas.

Las autoridades confirmaron que 16 estudiantes murieron y otras 79 resultaron heridas. Varias de ellas sufrieron quemaduras y lesiones mientras intentaban escapar del edificio incendiado.

La Dirección de Investigaciones Criminales indicó que los detectives continúan tomando declaraciones, analizando grabaciones de seguridad y realizando peritajes forenses para determinar con precisión cómo comenzó el fuego y cuál habría sido el móvil detrás del ataque.

Además, el ministro de Educación keniano, Julius Ogamba, ordenó medidas disciplinarias y cuestionó las condiciones de seguridad del establecimiento. Según informó, se detectaron situaciones de hacinamiento y una salida de emergencia que permanecía cerrada con llave durante el incendio.

La tragedia volvió a poner el foco sobre los recurrentes incendios en escuelas e internados de Kenia. En 2024, un siniestro similar en el condado de Nyeri provocó la muerte de 21 estudiantes, mientras que en 2001 el incendio de la escuela de Kyanguli dejó 67 víctimas fatales, en uno de los peores desastres escolares de la historia del país.

Mientras continúa la investigación, familiares de las alumnas permanecen a la espera de respuestas sobre las causas de una tragedia que conmocionó a todo el país y volvió a encender el debate sobre la seguridad en los internados escolares.