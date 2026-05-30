Un operativo de control vehicular y de identificación de personas realizado por efectivos de la División Policía Rural en 9 de Julio terminó con el secuestro de una motocicleta que tenía pedido de secuestro desde hacía siete años, el hallazgo de más de medio kilo de drogas y la detención de cuatro hombres que quedaron vinculados a distintas causas judiciales.

El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Provincial N° 241, donde los uniformados instalaron un control preventivo destinado a verificar documentación de vehículos y personas que circulaban por la zona.

Según informaron fuentes policiales, durante las primeras intervenciones los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Ford que era conducida por un hombre de 28 años. Junto a él viajaba otro sujeto de 35 años, ambos domiciliados en el departamento 9 de Julio.

Esta es la moto que tenía pedido de secuestro desde el año 2018.

Al inspeccionar el vehículo, los policías advirtieron que en la caja de carga transportaban una motocicleta marca Motomel de 110 centímetros cúbicos que no poseía chapa patente visible. Esta situación motivó una verificación de los números registrales del rodado a través de los sistemas policiales.

La consulta arrojó que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente por un hecho de hurto denunciado en el año 2018 en jurisdicción de Comisaría 9ª. Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro inmediato del rodado.

Además, durante el control constataron que la camioneta circulaba sin el seguro obligatorio exigido por la legislación vigente, motivo por el cual fue radiada de circulación. Por disposición de la doctora Garcés, titular de la Unidad Conclusiva Correccional, la motocicleta fue trasladada al depósito de la División Policía Rural para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

En este paquete había medio kilo de marihuana.

Sin embargo, el operativo no concluyó allí. Minutos después, los efectivos detectaron un automóvil cuyos ocupantes intentaron evitar el puesto de control policial. La maniobra llamó la atención de los uniformados, quienes iniciaron una intervención y lograron interceptar el vehículo a corta distancia.

Dentro del automóvil viajaban dos hombres de 23 y 32 años, ambos domiciliados en el departamento 25 de Mayo. Durante la entrevista, los policías observaron que los ocupantes se mostraban visiblemente nerviosos, por lo que avanzaron con una requisa preventiva.

Durante la inspección encontraron en el sector del acompañante un paquete que desprendía un fuerte olor característico, además de un segundo envoltorio de menor tamaño. Ante la sospecha de que se tratara de sustancias prohibidas, solicitaron la intervención del personal especializado del Departamento Drogas Ilegales.

Las pruebas de orientación realizadas en el lugar confirmaron la presencia de estupefacientes. Los análisis determinaron que se trataba de 529 gramos de cannabis y 55 gramos de cocaína.

Posteriormente, y con autorización de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, los efectivos ampliaron la requisa sobre el vehículo. En ese procedimiento encontraron una mochila que contenía una importante suma de dinero en efectivo, elemento que también quedó secuestrado en el marco de la investigación.

Tras las actuaciones de rigor, el personal de Drogas Ilegales procedió a la detención de ambos ocupantes del automóvil. Tanto las sustancias secuestradas como el dinero y el vehículo fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias judiciales.

Los dos detenidos quedaron vinculados a una causa federal por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras que los ocupantes de la camioneta quedaron relacionados con las actuaciones derivadas del secuestro de la motocicleta con pedido de captura vigente.