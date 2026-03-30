Cómo preparar el falso cheesecake de chocolate sin usar queso crema

Paulina Cocina, la reconocida influencer argentina, generó un gran impacto en Instagram al presentar una receta para realizar una cheesecake de chocolate sin horno que destaca por ser una “opción imperdible para quienes buscan opciones más livianas y saludables”.

Se trata de una preparación rápida que prescinde del azúcar tradicional y del queso crema, utilizando ingredientes básicos como yogur, chocolate y huevos. La cocinera denomina a este plato como un “falso cheesecake” debido a que el yogur, preferentemente griego, es el truco secreto que reemplaza al queso y aporta una textura suave, mientras que el chocolate brinda cuerpo y un sabor intenso.

Para elaborar la versión estándar se requieren 200 g de yogur, 170 g de chocolate, 2 huevos y endulzante a gusto, mientras que para la versión completa se deben usar 400 g de yogur, 350 g de chocolate y 4 huevos.

El procedimiento inicia derritiendo el chocolate a baño maría o en microondas para luego combinarlo con el yogur en un bowl. Posteriormente se incorporan los huevos y el endulzante, mezclando bien hasta integrar la preparación que se vuelca en un molde con papel manteca en la base para facilitar el desmolde.

La cocción puede realizarse en una air fryer a 155°C por 30 minutos o en un horno convencional a 160°C durante 40 minutos. Una vez retirada, la preparación debe dejarse enfriar antes de desmoldar con cuidado.

Según detalló la influencer, “la cheesecake crece levemente durante la cocción y luego toma una textura bien cremosa”, resultando en un plato ideal para quienes no desean complicarse y que funciona tanto tibio como frío.