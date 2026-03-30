"Fueron golpes leves": la frase de la mamá de Santiago Martínez contra Emily Ceco

El 25 de marzo la Justicia dictó una sentencia de 15 años de prisión contra Santiago Martínez por el intento de femicidio y la privación ilegítima de la libertad de Emily Ceco. Tras el veredicto, los padres del acusado decidieron romper el silencio para expresar su desacuerdo y calificar a la víctima de mentirosa.

"Este momento lo estamos atravesando de una manera terrible, angustiosa y mal", confesó la madre del joven, quien añadió: "Imaginate, los que tienen hijos sabrán como padres cómo nos debemos estar sintiendo. Primero, por el hecho ocurrido, que para que sepan todos no lo abalamos y nos parece repudiable desde donde lo mires. Estoy muy afectada de lo que pasó, y sobre todo por la mediatización de todo esto, que nunca quisimos y por eso no hablamos hasta hoy".

La familia, que se describe como "gente de bien", cuestionó la veracidad de los hechos denunciados y la severidad de la pena. Según la madre, "nosotros sabemos que pasó algo entre mi hijo y Emily, que la Justicia es la que tiene que determinar qué pasó, pero también sabemos de todas las mentiras. Tenemos que utilizar todas las armas de la Justicia, en la que seguimos confiando. También, seguimos confiando en nuestro hijo, nosotros somos una familia de bien, con valores, y nos quisieron ensuciar de todas las formas posibles".

Asimismo, manifestó su esperanza de que la situación judicial cambie: "estamos esperanzados de que esto se va a revertir, porque Santiago cometió un error grave, pero no es un monstruo, ni un asesino ni un secuestrador. Todos se equivocan. Por supuesto que se pagan los errores y mi hijo los está pagando hace un año. Tengo una lista enorme de las mentiras que dijeron, la principal es que esta señorita jamás vivió en una situación de peligro".

Sobre la convivencia previa con Ceco, la mujer relató que "nosotros la recibimos con todo nuestro cariño y nuestra familia. Formó parte de nuestra familia, vivimos juntos y las paredes son chiquitas y finas, podríamos haber escuchado cualquier hecho de violencia. En mi casa nunca hubo hechos de violencia, mi marido no es violento. Los criamos con muchos valores, tenemos amigos y una familia numerosa. Emily no estaba desfigurada, estaba golpeada".

En su defensa, aclaró que "no digo que esté bien un golpe, nunca lo vamos a avalar. Yo no estoy avalando la violencia, mi hijo está pagando por eso, pero eso no significa que la haya querido matar o que la haya tenido secuestrada, que son los delitos por los que lo culpan".

Al referirse a las lesiones que sufrió la víctima, la madre sostuvo una postura polémica: "Los golpes fueron leves, nos tenemos que guiar por la prueba y la verdad, no por un relato. Si yo quiero, puedo decir que cualquiera de las personas que están acá me quisieron matar, y no es verdad. Estamos todos en peligro, porque si te peleas con alguien el otro puede decir que lo quisiste matar y la Justicia le puede creer".

Bajo esta línea, concluyó afirmando que "nosotros queremos demostrar que mi hijo no es ningún monstruo ni ningún asesino, tuvo una reacción violenta y está pagando por eso. La condena fue injusta porque se lo está juzgando por cosas que no hizo".

El padre de Martínez también intervino para destacar los valores en los que fue criado su hijo: "Yo tengo una hija, Santiago tiene una hermana, una madre, tías y sobrinas. Tiene muchas amigas, no desconocemos el valor de la mujer en mi casa. Emily lo sabe muy bien eso, ha estado con nosotros y hemos tenido infinidades de charlas sobre el derecho y el valor que le damos a la vida".

Sobre el impacto social del caso, señaló que "más allá de todas las cosas que nosotros sabemos, puntualmente, que es difícil ante la opinión pública que lo condenó, entonces somos dos padres sufriendo muchas mentiras al escuchar tantas cosas. Ya estamos un poco cansados del ataque que sufre nuestra familia. Este tipo de cosas no son ciertas, a mi me han difamado. Me han llamado amigos preguntando qué me pasó".

Respecto a las acusaciones de Emily sobre supuestos maltratos de la madre durante el proceso judicial, la mujer fue tajante en su negativa: "Es mentira, todo lo que salga de la boca de esa persona es mentira. En el juicio, cuando ella declaró, no estuvimos presentes porque éramos testigos, así que jamás me pude haber reído. Nosotros no tenemos ese vocabulario con nadie, estamos en desacuerdo con cualquier tipo de discriminación".

También recordó cómo fue el vínculo inicial con la joven: "La atendimos, la cuidamos. Ella quería trabajar y nosotros buscamos contactos para que ella se sienta contenta y pueda trabajar. Quería sentirse útil, le buscamos trabajo. Tuvimos un año normal y la aceptamos, porque creíamos que ellos estaban enamorados. Ella le decía que lo quería todo el día. ¿Cómo íbamos a pensar que había hechos de violencia?".

Finalmente, desestimó testimonios de otras presuntas víctimas asegurando que "absolutamente todo es mentira, si hay chicas que hablan es porque habrán salido con él y deben querer un minuto de fama. No hay ninguna otra denuncia, él no tiene antecedentes penales. No se puede dar fe de que hay 'muchos casos', hablan sin pruebas".