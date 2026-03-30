Antonio Ríos reveló cómo hace para criar a sus 25 hijos

Antonio Ríos es famoso por su faceta profesional con más de 1.400 canciones compuestas, pero también por su peculiar condición de semental al ser padre de 25 hijos, de los cuales 22 son biológicos y tres “del corazón”.

En un diálogo sin filtros con Manu Jove para Infobae, el cantante de 71 años abordó el tema de su paternidad y aclaró que a sus descendientes nunca les faltó nada ya que siempre di todo lo posible.

El artista, que actualmente celebra su carrera con el álbum “35 Años”, recordó que en su época de mayor exposición tuvo una relación muy intensa con las mujeres y admitió que me volví adicto, no podía parar.

Respecto a su presente, el músico señaló que la fábrica está cerrada, aunque defendió su actividad cotidiana al asegurar que tener sexo todos los días te rejuvenece. De esta forma, el cantante rompió el silencio sobre los aspectos más privados de su vida íntima y su numerosa descendencia.