Guía para evitar grietas y resequedad en las manos este invierno

Durante los meses de otoño e invierno, la piel de las manos enfrenta desafíos extremos debido al frío, el viento y el uso frecuente de agua caliente, factores que actúan como enemigos principales provocando resequedad, grietas e irritación.

Para mantenerlas saludables y con buen aspecto, es fundamental aplicar crema hidratante varias veces al día, especialmente después de lavarse y antes de salir de casa, lo cual asegura una piel flexible y libre de lesiones.

Evitar el agua a temperaturas elevadas es vital, ya que esta elimina los aceites naturales y genera tirantez; por ello, se recomienda usar siempre agua tibia y secar con una toalla suave sin frotar demasiado.

La rutina de cuidado debe incluir también una exfoliación suave una vez por semana, proceso que permite eliminar células muertas y facilitar la absorción de los nutrientes de la crema, logrando que la piel se vea más luminosa y suave.

Como complemento para una limpieza profunda, se pueden utilizar mascarillas detox de arcilla verde. Asimismo, el uso de guantes al aire libre es un gesto simple que ayuda a conservar la humedad natural frente a la intemperie.

Finalmente, para una reparación profunda, se aconseja aplicar tratamientos intensivos antes de dormir con una capa abundante de crema nutritiva y el uso de guantes de algodón, aprovechando que durante la noche la piel absorbe mejor los componentes. La constancia en estos hábitos es la clave definitiva para lucir manos suaves y protegidas durante toda la temporada invernal.