Luis Caputo cruzó a Kicillof por YPF y defendió el actual superávit

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para responderle de manera tajante al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. El cruce se originó luego de que el mandatario provincial vinculara el actual superávit energético del país con la estatización de YPF ocurrida durante el kirchnerismo.

Sin rodeos, el titular del Palacio de Hacienda desestimó los argumentos de Kicillof y atribuyó la mejora en la balanza energética a las medidas implementadas por la administración de Javier Milei desde diciembre pasado.

"Revertir el desastre"

"El superávit energético nada tiene que ver con la expropiación de YPF", disparó Caputo a través de su cuenta oficial. Según el ministro, la situación actual responde al "cambio de política económica y energética llevada a cabo por nuestro gobierno desde el día 1".

En el mismo posteo, el funcionario nacional fue más allá y aseguró que las decisiones tomadas por el equipo económico actual tienen como objetivo principal "revertir el desastre hecho por su gobierno", en clara referencia a la gestión anterior de la cual Kicillof formó parte como ministro de Economía.

La disputa por el relato energético

La discusión pública pone de manifiesto la grieta profunda respecto al modelo de gestión de los recursos naturales. Mientras que desde el peronismo defienden la soberanía estatal sobre la petrolera como motor del autoabastecimiento, el gobierno actual sostiene que la confianza de los mercados y la desregulación del sector son los verdaderos artífices de los números positivos.

El cruce se da en un momento donde la energía se ha vuelto un eje central de la gestión nacional para intentar estabilizar la macroeconomía y atraer inversiones extranjeras, especialmente en el sector de Vaca Muerta, donde San Juan mira con atención el desarrollo de proveedores locales.