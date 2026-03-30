El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó que su gestión intensificó las negociaciones con el Gobierno nacional para destrabar la repavimentación de la Ruta 40 Sur, una obra clave para la conectividad provincial con Mendoza que permanece condicionada por la falta de pagos a la empresa contratista. El mandatario puso el foco en acelerar definiciones administrativas que permitan retomar los trabajos en el corto plazo.

Orrego explicó que el principal obstáculo para la continuidad de la obra radica en la falta de cancelación de certificados por parte de Vialidad Nacional. “La Ruta 40 es una traza de competencia nacional y actualmente se encuentra afectada por demoras en los pagos a la unión transitoria de empresas, lo que impide avanzar con normalidad”, sostuvo en rueda de prensa.

En ese marco, subrayó que la provincia mantiene un seguimiento permanente de la situación. “Estamos realizando gestiones constantes con Nación para que se regularicen esas certificaciones y se pueda destrabar el proceso administrativo que hoy frena la repavimentación”, afirmó.

Cabe recordar que esta obra alcanzó un pico de 300 trabajadores contratados, pero cuando se frenó la repavimentación a mediados del 2025, alrededor de 150 personas fueron echadas de su puesto.

Aceleración de reuniones con Nación

El mandatario detalló que en las últimas semanas se intensificaron los contactos con autoridades nacionales con el objetivo de obtener respuestas concretas. “Hemos mantenido reuniones recientes y contamos con el compromiso de que la obra será reactivada, aunque entendemos que debemos continuar impulsando las gestiones para que esto se materialice”, expresó.

Además, remarcó la necesidad de sostener el diálogo institucional para garantizar avances. “No podemos quedarnos únicamente con anuncios; es necesario avanzar en soluciones concretas que permitan retomar los trabajos en el menor tiempo posible”, indicó.

Rol de la provincia ante una obra nacional

Si bien la obra depende del ámbito nacional, Orrego dejó en claro que la provincia adoptó una postura activa frente a la situación. “No es competencia directa de la provincia, pero no vamos a permanecer con las manos cruzadas; estamos acompañando y gestionando para que la repavimentación avance”, señaló.

En ese sentido, destacó la importancia estratégica de la Ruta 40 para San Juan, tanto en términos productivos como de conectividad. “Se trata de una vía fundamental para el desarrollo provincial, por lo que resulta prioritario garantizar su continuidad”, afirmó.

Perspectivas y próximos pasos

El gobernador anticipó que continuará con una agenda de reuniones orientadas a destrabar la situación y acelerar la reactivación. “Seguiremos gestionando ante Nación para que se regularicen los pagos y se retome la obra, ya que entendemos la importancia que tiene para los sanjuaninos”, manifestó.

Finalmente, insistió en que el objetivo inmediato es reactivar la repavimentación y recuperar el ritmo de ejecución. “Confiamos en que, a partir de estas gestiones, se podrá avanzar en la normalización de la obra y en su pronta continuidad”, sentenció.

Pavimentación clave en Sarmiento

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció avances en una obra largamente esperada en el departamento de Sarmiento, tras reuniones recientes con la intendenta local. “Hemos mantenido encuentros en las últimas semanas que nos permiten avanzar en la concreción de la pavimentación de la calle Mendoza Vieja, en un tramo que conecta la Ruta Nacional 40 con la Ruta Nacional 153, una obra histórica para la comunidad”, señaló.

En ese sentido, destacó la relevancia social y productiva del proyecto y aseguró que su ejecución comenzará en el corto plazo. “El inicio de la obra será definido por el Ministerio de Infraestructura, pero la decisión política ya está tomada con plena convicción, entendiendo el impacto que tendrá en el departamento y en las zonas aledañas; es una intervención esperada durante años por los vecinos”, afirmó.