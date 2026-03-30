El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes una jornada histórica para el departamento Sarmiento. Tras hacer entrega de las llaves a las primeras 50 familias del Barrio Solares, el mandatario provincial lanzó una noticia que generó impacto y esperanza en la comunidad: antes de que termine julio, se entregarán otras 243 unidades habitacionales que ya se encuentran en su etapa final de construcción.

El funcionario sanjuanino destacó el ritmo de trabajo en el complejo habitacional. "Es una noticia más que relevante. Estas 243 casas ya están en un 83% de avance, por lo que estimativamente en julio estaremos realizando la entrega de las mismas", detalló el Gobernador, subrayando el carácter "sumamente significativo" de este avance para el sur sanjuanino.

La obra pública como motor

Para el jefe del Ejecutivo provincial, la finalización de estos barrios es una pieza clave de su programa de gobierno. "La obra pública es fundamental para nosotros. Tiene que ver con terminar casas, hospitales y centros de salud. Atrás de cada obra hay mejores prestaciones de servicio para la gente, que es lo que más nos importa", enfatizó.

Orrego reafirmó que áreas sensibles como salud, educación y seguridad son los pilares centrales de su gestión, y que la infraestructura es el soporte necesario para que esos servicios lleguen de manera eficiente a cada rincón de San Juan.

Calidad garantizada en el servicio

La entrega de este lunes se realizó luego de que la empresa prestataria de agua lograra normalizar los valores de turbiedad en la red, tras un proceso de desinfección y purga que obligó a postergar brevemente el acto original que estaba programado para el pasado 16 de marzo.

Con el sistema funcionando bajo los parámetros del Código Alimentario Argentino, las primeras familias ya habitan sus hogares, mientras que las más de 200 restantes ya cuentan los días para la gran inauguración prevista para el mes de julio, completando así una de las urbanizaciones más importantes del departamento en los últimos años.