Fuerte repudio contra Wanda Nara y su novio por su mal comportamiento en Japón

Wanda Nara y Martín Migueles quedaron en el centro de una fuerte controversia durante su viaje por Japón debido a su conducta a bordo del Shinkansen. La empresaria compartió con sus 17,6 millones de seguidores que viajar en el exclusivo Hello Kitty Shinkansen, que une Osaka y Fukuoka, era un sueño cumplido, pero la realidad en el vagón fue distinta.

Un pasajero local bajo el usuario @2020reborn los expuso en X al notar que ignoraban las reglas de silencio y respeto por los espacios comunes, que son normas de oro en el país. El testigo relató que había una extranjera hablando a gritos por teléfono, sentada en su asiento, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: "No quiero estar cerca de estos tipos".

En las imágenes viralizadas, que usuarios argentinos usaron para confirmar su identidad, se observó a la conductora con las zapatillas apoyadas en el respaldo delantero, mientras Migueles usaba el celular recostado con los pies en alto.

El choque cultural generó una ola de críticas feroces en redes sociales. Entre los mensajes más duros, se leyó que es una argentina escandalosa y vulgar. En su país la conocen por polémica, nunca estudió, escandalosa, una maleducada, la cara no es la real, utiliza puro Photoshop.

La indignación creció cuando otros internautas señalaron contradicciones entre sus publicaciones y la realidad, comentando que se sacó fotos en primera del tren, pero aparecieron fotos levantando patas en turista, jaja. Todo es mentira en ella.

El escándalo también reflotó antecedentes legales, con mensajes que recordaron que se llama Wanda Nara, en Argentina tiene multas por desobedecer demandas judiciales. De esta manera, lo que debían ser unas vacaciones de lujo terminaron en un fuerte debate sobre la educación y el respeto en el extranjero.