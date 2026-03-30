El Gobierno confirmó que en abril continuará el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de Anses, una medida que apunta a reforzar los ingresos más bajos del sistema previsional.

El beneficio se mantendrá sin cambios respecto a meses anteriores y se abonará junto con el aumento por movilidad del 2,9%, que actualiza los haberes en función de la inflación.

De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima recibirán el bono completo, lo que llevará sus ingresos totales a alrededor de $450.000 en abril, sumando el haber actualizado y el refuerzo.

En tanto, los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo pero no alcancen ese tope cobrarán un monto proporcional, calculado para completar ese piso de ingresos.

Por el contrario, quienes perciban haberes más altos quedarán excluidos del bono, ya que el refuerzo está focalizado en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

La medida se enmarca en un esquema que el Gobierno viene sosteniendo desde 2024, con bonos mensuales para compensar el impacto de la inflación, aunque el monto permanece congelado en $70.000.

El pago se realizará de manera automática junto con los haberes mensuales, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siguiendo el calendario habitual de Anses según terminación de DNI.