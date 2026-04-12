Cómo preparar un postre rápido con dulce de leche y galletitas

Las propuestas culinarias que prescinden de la cocción resultan fundamentales para quienes buscan preparaciones dulces de forma ágil y sin mayores complicaciones. La receta de trufas de galletitas y dulce de leche constituye una alternativa práctica con un listado reducido de ingredientes que garantizan un resultado irresistible en escasos minutos. Para llevar adelante esta elaboración se requieren doscientos gramos de galletitas dulces y tres cucharadas de dulce de leche, pudiendo agregar opcionalmente una cucharada de queso crema para la mezcla.

El primer paso de la técnica consiste en triturar las galletitas hasta que se conviertan en un polvo fino, tarea que puede ejecutarse con una procesadora o dentro de una bolsa golpeándolas con fuerza. Luego se debe integrar el dulce de leche y el queso crema para constituir una masa húmeda que sea posible manipular con facilidad. Con la ayuda de las manos se procede a dar forma de bolitas pequeñas del mismo tamaño; en caso de que la preparación esté muy blanda se sugiere enfriarla unos minutos antes de continuar.

La terminación del postre se logra rebozando cada unidad en coco rallado, cacao o chocolate picado según el gusto de cada persona. Es indispensable disponer las piezas en una bandeja y trasladarlas a la heladera por un período mínimo de veinte minutos para que logren la consistencia adecuada. Una vez que han tomado frío están listas para ser disfrutadas en la merienda o para ser almacenadas en refrigeración. Esta solución dulce se adapta a diversos sabores y es perfecta para cualquier ocasión sin la necesidad de recurrir al uso del horno.