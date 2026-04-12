Detuvieron a un empresario sanjuanino por estafa de cheques sin fondos

El empresario sanjuanino Elías Federico Daher Crim, quien se encuentra vinculado a la firma comercial Maderas Daher, fue detenido nuevamente por las autoridades en el marco de una investigación por presuntas estafas. El caso se centra en la emisión de cheques sin fondos, una maniobra que sitúa otra vez al implicado en una posición judicial delicada dentro de la provincia.

Las actuaciones legales se originaron a partir de al menos tres denuncias recientes que fueron radicadas formalmente ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Según los datos de la causa, estas operaciones habrían generado perjuicios económicos de carácter millonario para los afectados.

Este nuevo proceso de detención ocurre en un contexto donde el empresario ya se encontraba bajo un régimen de cumplimiento por un acuerdo alcanzado el año pasado en un expediente de similares características.

Es importante señalar que en febrero de 2026 la Justicia de San Juan había homologado un acuerdo de reparación integral a favor de las víctimas en una causa previa. En aquel entonces, la maniobra con cheques sin fondos había provocado un perjuicio económico cercano a los $130 millones.

La reiteración de este tipo de denuncias penales durante el presente año complica el panorama judicial de Daher Crim, quien ahora es investigado nuevamente por la presunta comisión de nuevos hechos delictivos bajo la misma modalidad de fraude. Las autoridades buscan determinar el alcance total de los daños ocasionados en esta oportunidad.