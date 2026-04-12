Cómo preparar un postre de chocolate y crema sin prender el horno

Cuando aparece el deseo de ingerir algo azucarado estas preparaciones se presentan como una propuesta que no requiere el uso de horno. Se elaboran en pocos pasos y se basan en una "combinación clásica que siempre funciona".

Para comenzar es necesario batir 200 ml de crema con dos cucharadas de azúcar y opcionalmente unas gotas de esencia de vainilla hasta que la mezcla espese para luego reservarla en la heladera,. Por otro lado se deben picar y derretir 100 gramos de chocolate ya sea a baño maría o en el microondas.

El procedimiento indica que dejar entibiar el chocolate "ayuda a lograr una textura más cremosa" en el armado final. El ensamblado consiste en intercalar capas de la crema batida con el chocolate derretido y se pueden sumar galletitas trituradas entre medio para dar mayor cuerpo.

Para la terminación se coloca una última porción de crema por encima y se puede decorar con chocolate rallado o frutos secos. Esta propuesta se presenta como "una solución perfecta" porque se puede resolver con ingredientes simples y prácticos.

Es recomendable llevar el postre unos minutos al frío antes de servirlo a los comensales. Según se destaca en la información estas elaboraciones "son ideales para resolver un antojo dulce en poco tiempo" en el hogar. De esta manera se logra un resultado casero y suave que resulta perfecto para cualquier momento del día. La versatilidad del plato permite que se pueda disfrutar tanto en una merienda improvisada como en un postre rápido.