La dura respuesta de Pampita tras ser acusada de obligar a su ex a casarse

Roberto García Moritán brindó declaraciones sobre su vida pasada y se refirió al momento en que decidió proponer matrimonio en noviembre de 2019. En su visita al ciclo La mañana de Moria, el empresario recordó que en aquel entonces hubiese hecho lo que sea por ella. Sin embargo, sugirió que se sintió condicionado para realizar el pedido de una manera determinada.

Ella me venía mostrando videos de propuestas de casamiento que le gustaban, todas muy espectaculares, relató. Según explicó sobre el proceso, en ese viaje que hicimos, yo estaba decidido a pedirle que se casara conmigo entonces me senté con la gente del Hotel y les pregunté qué me podían dar para hacer algo así. El ex marido de la conductora también cerró esa etapa de su pasado asegurando que yo ya pagué.

Por su parte, Carolina Ardohain decidió no entrar en conflicto tras los dichos. No voy a opinar nada. Ya me conocen que no suelo opinar de cosas que no son mis temas, respondió ante la consulta periodística. La modelo dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de las declaraciones de terceros que no la involucran directamente en su presente.

Yo hablo de mí, de mis trabajos, de mi familia... no me meto en notas que no son mías. Lo que digan los demás, yo no puedo hacer nada. No me meto en temas que no me corresponden, sostuvo con firmeza. En ese sentido, concluyó explicando su forma de manejarse públicamente al afirmar que ya saben cómo me manejo con mi vida y qué cosas digo y qué cosas no digo, y trato de no contestar nada.