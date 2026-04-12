La minera canadiense Lundin Mining dio un nuevo paso en su estrategia de consolidación en la región al concretar una inversión de US$215 millones destinada a fortalecer el desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, dos de los emprendimientos mineros más relevantes para San Juan.

La compañía cerró la compra de una participación adicional del 5% en SCM Minera Lumina Copper Chile, propietaria de la mina Caserones, lo que eleva su control sobre ese activo al 75%. Esta operación no solo incrementa su presencia en el mercado del cobre, sino que también le permite sumar una producción anual atribuible estimada entre 6.500 y 7.000 toneladas del mineral.

La relevancia de esta adquisición radica en su ubicación estratégica. La mina Caserones se encuentra a apenas 35 kilómetros de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, que integran el desarrollo conocido como Vicuña Corp. Esta cercanía abre la puerta a sinergias operativas clave, especialmente en términos de infraestructura, logística y procesamiento.

Pero la operación no se limitó a ese activo. Lundin también adquirió una participación del 30,9% en el Proyecto Los Helados, junto con una regalía del 0,62% sobre los ingresos netos de fundición de ese emprendimiento. Este movimiento fortalece la base de recursos minerales de la compañía, particularmente en cobre y oro, y amplía sus opciones de crecimiento a largo plazo en la región andina.

Desde la empresa destacaron que estas adquisiciones fueron financiadas con efectivo disponible, lo que refleja la solidez financiera del grupo y su apuesta sostenida por el desarrollo de activos estratégicos en Sudamérica.

Para San Juan, el impacto de estas decisiones no es menor. Josemaría y Filo del Sol son considerados proyectos clave para el futuro de la minería provincial, con potencial para generar empleo, inversiones y desarrollo económico en las próximas décadas. En ese contexto, la incorporación de activos cercanos y complementarios como Caserones y Los Helados refuerza la viabilidad del esquema integral que Lundin busca consolidar.

La estrategia apunta a construir un distrito minero con escala internacional, donde la cercanía entre yacimientos permita optimizar recursos y reducir costos operativos. Este tipo de integración es clave en una industria donde la eficiencia y la infraestructura determinan la competitividad de los proyectos.

Así, la inversión de Lundin no solo amplía su cartera de activos, sino que también envía una señal clara sobre el potencial de la región para atraer capitales de gran escala. En un contexto global donde la demanda de cobre crece impulsada por la transición energética, San Juan se posiciona como un actor relevante en el mapa minero internacional.