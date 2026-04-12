Trucos para evitar que el café y el té manchen tus dientes

Las infusiones como el café y el té son parte habitual de la rutina diaria especialmente en las estaciones de otoño e invierno. Estas bebidas poseen pigmentos que con el transcurso del tiempo pueden pegarse al esmalte y generar diversas manchas.

Sin embargo no es necesario abandonar su ingesta ya que con pequeños cuidados se puede conservar una sonrisa luminosa. Una técnica eficaz consiste en emplear un sorbete o pajita para disminuir el contacto directo del líquido con las piezas dentales.

También se recomienda no prolongar el tiempo de consumo para evitar que los componentes colorantes logren fijarse con fuerza. Realizar un simple enjuague con agua después de beber ayuda a eliminar los residuos antes de que se produzca el oscurecimiento.

Un error muy frecuente entre las personas es cepillarse de forma inmediata tras terminar la bebida. Lo ideal es esperar al menos veinte minutos porque el esmalte se encuentra más sensible y podría dañarse con la limpieza.

En su lugar se aconseja mantener un cepillado correcto de dos a tres veces diarias sumado al uso constante de hilo dental. Asimismo la hidratación permanente y la incorporación de alimentos como la manzana o la zanahoria colaboran con la limpieza natural de la boca.

Un recurso adicional para atenuar la intensidad de los pigmentos es agregar un poco de leche a la taza. Todos estos hábitos funcionan porque reducen el tiempo de contacto entre las sustancias y la dentadura.