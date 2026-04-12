Qué le dijo Anto Roccuzzo a Sofi Martínez tras los rumores de romance con Messi

La periodista Sofía Martínez decidió romper el silencio sobre el vínculo que mantiene con el capitán de la Selección Argentina. A raíz de la buena relación que se percibe en las entrevistas donde el astro siempre responde con una sonrisa surgieron diversas versiones en las plataformas digitales.

Ante esta situación Antonela Roccuzzo sorprendió a la comunicadora con un mensaje de WhatsApp para aclarar los tantos. La esposa del futbolista le escribió con un tono directo diciéndome "Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida".

Martínez valoró la actitud de la rosarina al considerar que el gesto fue muy tranquilizador para ella. En sus declaraciones públicas la joven soltó que "no tenía ninguna necesidad de escribirme… inventaban cosas o se generaba una situación que no tiene por qué existir". De esta manera se puso fin al murmullo que se había generado en torno a una supuesta tensión entre ambas mujeres.

En la misma charla la profesional se refirió a otros temas de su actualidad como su ruptura con Diego Leuco. Recordó un episodio amargo ocurrido en San Fernando cuando un vecino les tomó una foto durante una discusión privada en la vereda.

Al respecto Martínez calificó el hecho como una "vergüenza total" y recordó aquella "traición" de quien viralizó la imagen. En aquella escena ocurrida en enero de 2024 ella se encontraba dentro de su vehículo mientras su ex pareja lloraba en la vía pública.