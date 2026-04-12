Una joven denunció que fue violada en el hospital de Media Agua

Un grave caso de abuso sexual sacude a la localidad de Sarmiento tras la denuncia de una mujer de 22 años. El episodio habría ocurrido en el sector de internación del Hospital Ventura Lloveras, ubicado en Media Agua.

Según el relato de la víctima, ella indicó que "el hecho ocurrió alrededor de las 21:50" dentro del establecimiento de salud. La joven radicó la denuncia formal cerca de las 23:00 en el mismo hospital.

El señalado como presunto autor es un joven de 19 años que estaba en el edificio al momento del suceso. La denunciante manifestó que el sospechoso debía contar con custodia policial, un elemento que ahora es analizado por los investigadores ante posibles fallas en el control de seguridad. El caso generó fuertes cuestionamientos públicos ya que la investigación se centra en la "ausencia de custodia" policial durante el ataque.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino el personal de la Comisaría 8°. Se activaron los protocolos correspondientes para delitos contra la integridad sexual y la mujer recibió asistencia inmediata.

La causa judicial quedó a cargo del ayudante fiscal José Quiroga, quien ordenó dar intervención a CAVIG para avanzar con pericias médicas y medidas de rigor. Actualmente la justicia busca determinar la veracidad del suceso y el contexto en el que ocurrió ante la falta de custodia policial en el lugar.