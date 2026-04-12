El desgarrador mensaje de Analía Franchín tras la muerte de su madre

Analía Franchín atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de su madre este 12 de abril. Amalia era una figura querida que ganó popularidad como la inolvidable "Amelie" durante sus apariciones en MasterChef Celebrity.

A través de sus redes sociales la panelista le dedicó unas palabras cargadas de sentimiento al expresar que "hoy te me escurriste entre los dedos mamita lo venías diciendo lo venía pensando pero así y todo duele". En su mensaje detalló que "siento en el fondo la paz que sentiste al cerrar esos ojos azules esos ojos que ya no lloraban esos ojos adormecidos por tanto dolor soportado desde que eras tan solo una niña rubisima a la que solo maltrataban".

La historia de Amalia estuvo marcada por la resiliencia desde muy temprana edad. Huyendo de una infancia de golpes y abusos por parte de sus padres escapó de su hogar a los 17 años.

Tras ser abandonada por su primer marido con dos hijas pequeñas a cargo se desempeñó como mucama "cama adentro" para poder alimentarlas. La vida le dio una revancha cuando conoció al padre de Analía a quien la periodista describió como "un amor de persona" permitiéndole alcanzar la estabilidad.

En su despedida Analía recordó los matices de su relación destacando que "cuantas idas y vueltas tuvimos a lo largo de la vida ufff Dios sabe cuánto hemos peleado pero mi amor hacia vos siempre logró resolver todo".

La panelista valoró el esfuerzo de su madre al señalar que "qué suerte que estos ultimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste que a veces te dolía la vida". Antes de sus últimos latidos le agradeció por las enseñanzas cotidianas manifestando "gracias por darme la vida gracias por enseñarme a hacer de todo literalmente de todo gracias por tus milanesas tus trapos de piso los mejores del mercado y por la ropa que me cosiste".

Finalmente concluyó con un mensaje de reconciliación diciendo "te perdono y perdóname por esas cosas que solo nosotras sabemos te amo mamita descansa encontra la paz".