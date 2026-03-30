El litigio por la expropiación de YPF ingresó en una nueva etapa luego del fallo favorable a la Argentina en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la millonaria condena contra el país. Sin embargo, el conflicto judicial está lejos de terminar y aún quedan instancias por definirse.

El Gobierno celebró la decisión como un triunfo clave, ya que evitó el pago de más de 16.000 millones de dólares, una cifra que representaba un fuerte impacto para la economía nacional. La resolución también implicó un cambio en el escenario judicial, que ahora vuelve a foja de análisis en instancias superiores.

Tras el fallo, la atención se centra en los fondos Petersen y Eton Park, respaldados por Burford Capital, que fueron los impulsores de la demanda. Estas partes ahora evalúan cómo continuar la disputa legal y qué estrategia adoptar para intentar revertir la decisión.

Entre las alternativas que tienen los demandantes aparece la posibilidad de solicitar una revisión del fallo ante la propia Cámara de Apelaciones o recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. También podrían explorar vías de arbitraje internacional, aunque los especialistas consideran que las chances de éxito son limitadas.

El caso se originó en 2012, cuando el Estado argentino expropió el 51% de YPF, entonces en manos de la española Repsol. Los accionistas minoritarios denunciaron que no recibieron la misma oferta que otros inversores, lo que dio lugar a una extensa batalla judicial en tribunales estadounidenses.

En primera instancia, la Justicia de Estados Unidos había fallado contra la Argentina y fijado una indemnización multimillonaria. Incluso, en 2025 se había ordenado entregar acciones de la petrolera como parte de pago, una medida que luego quedó en suspenso durante la apelación.

Con la reciente decisión, ese escenario cambió de manera significativa, lo que generó festejos en el Gobierno y repercusiones en los mercados, como la suba de las acciones de YPF y la caída del valor del fondo Burford Capital.

A pesar del resultado favorable, el expediente continúa abierto y dependerá de los próximos movimientos judiciales. El proceso aún puede extenderse durante meses o incluso años, en una causa que atraviesa distintos gobiernos y que sigue siendo uno de los litigios más relevantes para la Argentina en el exterior.