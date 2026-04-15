El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, puso en marcha una licitación para ejecutar un sistema de defensa ante crecidas en zonas potencialmente inundables del departamento Ullum, con una inversión oficial de $602.725.000 y un plazo de obra de 120 días corridos. La intervención apunta a mitigar el impacto de lluvias intensas y proteger sectores urbanos que presentan riesgo hídrico.

La obra se emplazará en un área delimitada por calles Hermógenes Ruiz y Vidart, identificada como una de las zonas con mayor vulnerabilidad ante eventos de tormenta.

El avance de este tipo de obras no es aislado. A fines de enero de 2026, un fuerte temporal provocó crecidas repentinas en Ullum que dejaron al menos 30 familias afectadas, con ingreso de agua en viviendas ubicadas en zonas bajas y de escurrimiento natural. El escenario volvió a poner en evidencia una problemática estructural del departamento: la exposición de algunas zonas a eventos de lluvia intensa y la necesidad de infraestructura que permita ordenar el escurrimiento del agua. En ese contexto, la obra ahora licitada aparece como una respuesta directa para anticiparse a situaciones similares.

Según detalla el proyecto, el objetivo central es doble: por un lado, evitar inundaciones provocadas por crecidas y, por otro, mejorar el drenaje de aguas de lluvia durante tormentas intensas.

Para ello, la obra contempla la construcción de un sistema integral que incluye:

Terraplén de protección de aproximadamente 1.000 metros de longitud, diseñado para contener el avance del agua en episodios de crecida.

Dos zanjas de drenaje que permitirán recolectar el agua de lluvia y conducirla hacia una cámara de hormigón armado.

Una zanja de drenaje externa con borde de defensa, destinada a captar escurrimientos provenientes de zonas aledañas.

Un sistema complementario que refuerza la seguridad hidráulica y evita el ingreso de agua externa al área protegida.

La lógica del proyecto apunta a ordenar el escurrimiento natural del agua y evitar anegamientos, en un contexto donde los eventos climáticos intensos se han vuelto más frecuentes.

Intervención en una zona crítica

El área elegida para la obra no es casual. Se trata de un sector de Ullum identificado como potencialmente inundable, donde el crecimiento urbano y la dinámica natural del terreno generan condiciones propicias para la acumulación de agua en episodios de lluvia.

En ese sentido, el proyecto no solo tiene un componente de infraestructura, sino también de prevención. La obra busca reducir riesgos para viviendas, calles y servicios, además de mejorar las condiciones de seguridad para los vecinos.

Inversión provincial

El presupuesto oficial asciende a $602.725.000 con IVA incluido, calculado a valores de diciembre de 2025. El plazo de ejecución fue fijado en 120 días corridos desde el inicio de los trabajos.

El financiamiento proviene de fondos provinciales vinculados al sistema energético, lo que refleja una articulación de recursos para obras de impacto territorial.

Un enfoque preventivo

Más allá de la obra puntual, el proyecto se enmarca en una lógica de planificación hídrica que busca anticiparse a los efectos de eventos climáticos extremos. En una provincia atravesada por contrastes hídricos —con sequía estructural pero lluvias intensas en cortos períodos—, este tipo de intervenciones gana relevancia.

La ejecución de defensas, drenajes y sistemas de contención se consolida como una herramienta clave para reducir vulnerabilidades, especialmente en zonas urbanas en expansión.

Con esta licitación, el Gobierno provincial avanza en una obra que combina infraestructura, prevención y gestión del riesgo, con impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de Ullum.