La remodelación del Parque de Mayo sigue sumando infraestructura. El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, llamó a licitación la construcción de dos nuevos núcleos de servicio que reemplazarán los baños y kioscos actuales, que serán demolidos cuando finalicen las obras.

La inversión es de $893.199.866,81, IVA incluido, con un plazo de 180 días corridos de ejecución desde la firma del acta de inicio. Los sobres de la licitación se abrirán el 12 de diciembre de 2025 a las 9 de la mañana, en el Centro Cívico.

Cambio sin apagar el parque

Los trabajos no solo suman metros: transforman el uso cotidiano del principal pulmón verde sanjuanino. Los módulos actuales —que incluyen baños y kioscos— serán reemplazados por edificaciones nuevas, más amplias y con espacios de apoyo para el mantenimiento del parque.

El render de cómo será el nuevo kioco y baños. (Foto: gentileza).

El denominado Núcleo 1 estará frente al lago, exactamente donde hoy funciona el complejo existente, que será demolido. El Núcleo 2, hacia calle 25 de Mayo, se levantará en un sector contiguo para permitir que los baños actuales sigan funcionando mientras avanza la obra, y recién serán derribados cuando la nueva estructura esté habilitada.

Cada nuevo núcleo incluirá:

Sanitarios públicos modernos.

Depósito para la Dirección Provincial de Espacios Verdes.

Kiosco para atención a visitantes.

La construcción será tradicional en las áreas cubiertas y con estructura metálica en las semicubiertas, para resistir el uso intenso del día a día.

Más que baños: la experiencia diaria del parque

Quien camine el Parque de Mayo sabe que los baños y kioscos no son un extra: son una parada necesaria para familias que pasan horas en los juegos, turistas que bordean el lago o corredores que eligen el parque entrenar.

Los nuevos módulos buscan que esa pausa siga existiendo, pero sin paredes intervenidas por el tiempo ni servicios que queden chicos para la cantidad de visitantes.

Esta nueva etapa se da en paralelo a la segunda fase de obras ya licitada que incluye la recuperación del trencito, la limpieza integral del lago y senderos accesibles, anunciada en octubre de 2025 bajo esta gestión orreguista.

Kioscos, baños, tren, túnel, puentes, bancos, luces: todo empuja la misma idea, la del parque que no deja de ser él mismo, pero que cambia lo que ya no da más.

Las paredes laterales de los baños están grafiteadas. (Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

La renovación que se viene dando

El Gobierno provincial ya había anunciado en octubre de 2025 el llamado a licitación para el retorno del trencito y la puesta en valor integral del sector 2, en un esquema de 180 días de ejecución. Esa etapa —que da soporte a baños accesibles y nuevos kioscos— proyecta estar terminada en el primer trimestre de 2026.

El regreso del tren promete inaugurarse durante 2026, con una versión eléctrica, silenciosa y sustentable, sin perder la magia del original.

Hasta ahora, el Gobierno de San Juan lleva invertido para el sector 1, que fueron los juegos infantiles y demás remodelaciones, un monto de $1.423.683.088,88; para el sector 2 antes mencionado, $1.281.000.000; y para esta última licitación, $893.199.866,81. Esto se traduce en un total de inversión hasta la fecha de $3.597.882.955.

Con estas inversiones, una ya terminada y las otras dos para el año próximo, el 2026 ya asoma marcado con la renovación del pulmón verde de Capital.