El municipio de Rivadavia, bajo la gestión del intendente Sergio Miodowsky, sigue en deuda con la entrega de información clave sobre sus actos de gobierno, generando una creciente tensión con la oposición. Así lo aseguró el concejal Sergio Carrión, representante del peronismo en el Concejo Deliberante. El edil contó que hay varios pedidos de informes realizados que aún no tienen ninguna respuesta oficial.

Ante esta situación, el bloque opositor ha decidido escalar la exigencia. Carrión confirmó que están preparando la presentación de un "pronto despacho" en los próximos días al Poder Ejecutivo, para obligar al Ejecutivo, a cargo de Miodowsky, a brindar las respuestas pendientes.

El principal punto de conflicto es una operación millonaria relacionada con la expropiación de un terreno estratégico, ubicado en Avenida Libertador N° 5.376 Oeste, frente al palacio municipal, donde operaba la empresa La Nueva Sarmiento. La adquisición de esta parcela de 1.955 metros cuadrados fue declarada de "utilidad pública" para la expansión de las dependencias comunales. En febrero de 2024, un decreto autorizó un ajuste presupuestario que asignó $30.000.000 específicamente para la adquisición del inmueble.

Sin embargo, las cifras manejadas por la oposición son aún mayores y la falta de concreción del proceso genera dudas. El concejal Carrión, denunció la situación y dijo que “a principio del año 2024 se hizo un pago por la compra de un inmueble, más o menos alrededor de $40 millones y que supuestamente era para expropiar un bien y al día de la fecha ese bien no está en poder del municipio".

La preocupación se profundizó cuando, posterior a ese pago, se tuvo que realizar "de nuevo el pedido de utilidad pública que se realizaba antes porque estaba prescripto ese pedido". Ante este escenario, la oposición se alertó y solicitó el informe "para ver dónde fue a parar ese dinero realizado por el municipio". Las demandas opositoras incluyen el avalúo oficial del Tribunal de Tasaciones y un informe detallado de la Secretaría de Hacienda que justifique el destino exacto de esos fondos.

Aunque la presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Correa, había asegurado previamente que estaban "trabajando en la respuesta al pedido de informe sobre la expropiación" y que el tema estaba "dentro del marco legal", la información detallada que el bloque peronista solicitó sobre la millonaria expropiación aún no ha sido entregada.

Otros pedidos de informes

La deuda informativa del Ejecutivo de Rivadavia no se limita al caso de la expropiación. El concejal Carrión detalló que la lista de pedidos de informe pendientes es amplia: "La presidenta del Concejo nos dice que están preparando la respuesta de los pedidos de informe porque no es el único que hemos presentado".

Entre los actos de gobierno que la oposición busca fiscalizar se encuentran: el agasajo realizado a los docentes, celebración a la que no dejaron ingresar a un equipo de DIARIO HUARPE. Solicitaron el detalle de egresos, las contrataciones de artistas y servicios de terceros, y la cuenta afectada para la erogación. La celebración de las fiestas de Rivadavia en Colores, el desarrollo del parador del ciclista y un pedido de informe presentado a principio de año sobre la gestión de obra del municipio.

La oposición, que busca ejercer un control exhaustivo sobre el manejo financiero de la gestión de Miodowsky, seguirá insistiendo para que la respuesta llegue, utilizando todas las vías institucionales disponibles.

Dato

Los pedidos de informes presentados por el bloque peronista fueron firmados por Sergio Carrión, Romina Albarracín, Mónica Castro y Martín Videla, edil que renunció a su banca.