Vicky Xipolitakis confesó pòr qué se sintió traicionada por Mirtha Legrand

El cruce que estalló en La Noche de Mirtha Legrand continúa generando controversia. La presencia de Vicky Xipolitakis como invitada terminó convertida en un momento incómodo que desató nuevas declaraciones y encendió la polémica, debido a preguntas que ella había solicitado evitar.

La mediática, quien fue invitada al ciclo, reconoció que la experiencia la había entusiasmado: "Fui invitada, siempre es un placer ver a la reina de la televisión argentina". No obstante, admitió que la situación la descolocó desde el primer minuto.

Según relató Vicky Xipolitakis, antes de comenzar el programa existía un acuerdo firme con la producción. Ella había pedido que no se le consultara sobre su conflicto familiar para proteger a su hijo. La mediática confesó que había un tema del que no podía ni quería hablar "porque mi hijo está grande y entiende todo". Por esta razón, solicitó: "Pedí por favor y me dijeron que no iba a haber problema".

Sin embargo, este límite fue traspasado, resultando en tensión al aire. La mediática reveló que el acuerdo fue traicionado, ya que "las primeras y todas las preguntas fueron en base a eso". Esta definición deja claro que el pacto roto "todavía está lejos de apagarse".

Al ser consultada sobre si se sintió traicionada por el equipo de la conductora, la rubia matizó la respuesta: "¡No! Son todos divinos. Después me escribieron". Xipolitakis reconoció que la situación fue editada, a pesar de que hubo momentos difíciles: "Se editó un montón. Hubo preguntas directas y dolorosas, pero fue todo editado".

A pesar del malestar generado, Xipolitakis reafirmó su admiración por la conductora, señalando: "A la Chiqui la amamos y es la Nº1 y lo pude sacar adelante". Incluso dejó la puerta abierta para volver al ciclo emblemático, aunque reconoció que en el pasado se ponía nerviosa: "Siempre volvería a Mirtha. Capaz antes me ponía nerviosa y termino diciendo algo que no quería, pero es la reina de la televisión argentina".

Finalmente, la actriz enfatizó que su principal preocupación es el bienestar de su hijo. Remarcó que su prioridad es la salud mental del menor: "Lo más importante es cuidar la psiquis de lo más importante que es nuestro hijo y no es la manera exponerlo".