Con la llegada de diciembre y el inicio de la planificación de las vacaciones, miles de sanjuaninos comienzan a poner a punto sus vehículos para poder circular sin problemas por rutas provinciales y nacionales. En este contexto, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vuelve a ocupar un lugar central, no solo por su obligatoriedad sino porque también se convierte en una instancia clave para detectar fallas que, de no atenderse, pueden poner en riesgo a los conductores.

DIARIO HUARPE dialogó con Germán Posleman, encargado del taller de la RTO ubicado en calle Mendoza, quien brindó detalles sobre cómo se viene desarrollando el flujo de vehículos en esta época del año, cuáles son los desperfectos que más se repiten y qué recomendaciones pueden ayudar a que el trámite sea más rápido y efectivo.

A pocos días del inicio del movimiento fuerte por las vacaciones, el encargado del taller brindó detalles precisos sobre las deficiencias mecánicas más comunes detectadas en los vehículos sanjuaninos durante la RTO. La primera, y la más frecuente, es la falta de luces traseras en funcionamiento. Esto incluye luces de freno, de marcha atrás y luces de posición, elementos fundamentales para la seguridad vial pero que muchos conductores no revisan por tratarse de un sector del vehículo que no ven habitualmente. Según explicó Posleman, este tipo de fallas se repite especialmente en autos que pasan largos periodos sin mantenimiento de rutina.

En segundo lugar, aparece uno de los sistemas esenciales para la seguridad: los frenos, pero más específicamente el freno de mano. Ya sea por desgaste, falta de regulación o un deterioro progresivo, es una de las fallas que más rechazos genera y que mayor intervención requiere por parte de los talleres mecánicos.

El tercer problema recurrente está vinculado a la suspensión, un sistema que en San Juan suele resentirse debido al estado de algunas calles, lomos de burro en mal cálculo y caminos con huellas. Amortiguadores gastados, bujes vencidos o rótulas deterioradas son algunos de los problemas que suelen aparecer con frecuencia en los controles previos a un viaje largo.

Turnos y costos

Posleman explicó que, por ahora, el movimiento es moderado, pero que esto cambiará en cuestión de días. “La RTO sigue vigente y suele arrancar a mitad de diciembre un incremento en la gente que se acerca a realizarla”, comentó. Si bien actualmente la afluencia es tranquila, el encargado advirtió que, como cada año, el aumento será notorio cuando se acerquen las Fiestas y los viajes familiares.

Uno de los puntos que más destacó fue la importancia de sacar turno previo. Según indicó, el sistema se mantiene igual y permite subir la documentación de manera digital y abonar el trámite antes de concurrir. Esto, aseguró, es una herramienta clave para mejorar los tiempos de atención: “Si ingresás a la página, cargás la documentación y pagás, tenés ahorrado un 50% del tiempo”, señaló. De lo contrario, aquellos que se presenten sin turno deberán esperar a que ingresen primero quienes sí cuentan con reserva y realizar el procedimiento tradicional, más lento y con mayor demanda en temporada alta.

Respecto a los valores, Posleman confirmó que los precios se mantienen estables desde hace un año y medio: $30.000 para autos, $37.000 para camionetas, $45.000 para minibuses y colectivos, y $50.000 para camiones. De todas formas, indicó que los vehículos particulares siguen concentrando la mayor cantidad de trámites, especialmente autos familiares y camionetas utilizadas para viajar.