A horas de conocer a los finalistas del Sanjuanino Solidario 2025, en la provincia se respira expectativa. Este próximo martes 2 de diciembre comenzarán a ser reveladas cada iniciativa que competirá en la gran definición del 19 de diciembre, cuando en el programa Yo Te Invito, del canal HUARPE TV, se dé la gran final.

La novena edición del concurso que impulsan GRUPO HUARPE y Broker Andino logró convocar cientos de proyectos humanitarios y sociales. Cada postulación tuvo un mismo motor: el compromiso de mejorar la vida de otros desde la empatía, el barrio y la acción, muchas veces lejos de los flashes.

De todas, cuatro fueron las seleccionadas por un comité evaluador para disputar la final provincial. El 19 de diciembre, esas causas serán contadas en vivo por la señal de HUARPE TV, que puede verse en el 19.2 de la Televisión Digital Abierta, y también por la plataforma Kick, donde la comunidad se suma con mensajes y apoyo.

Pero hay más. El ganador se llevará un premio mayor de $1.500.000 para potenciar su iniciativa. Los otros tres finalistas, solo por haber llegado a la definición, recibirán un reconocimiento económico de $500.000 cada uno.

Un cierre de postulaciones que superó expectativas

Las inscripciones estuvieron abiertas desde el 10 al 24 de noviembre. En esos 14 días, la provincia entera se convirtió en "cazadora" de historias: vecinos, familias, docentes y organizaciones nominaron a sanjuaninos y sanjuaninas que sostienen comedores, acompañan la educación, rescatan animales, promueven oficios o llevan contención emocional a quienes más lo necesitan.

“Cada mensaje que recibíamos tenía un corazón latiendo detrás. No solo eran proyectos: eran personas dando todo lo que tienen para que otras personas estén mejor”, mencionó Diego Fuentes, director general de GRUPO HUARPE. Y agregó algo que resume el espíritu del concurso: “No hay postulación que no sea ganadora en humanidad”.

No se trató solo de elegir una buena causa, sino de encontrar iniciativas que cumplan con ejes clave que garanticen un legado sostenible.

Los criterios del comité evaluador se centraron en tres grandes puntos:

Impacto comunitario real: Cuántas vidas transforma el proyecto y de qué manera. Continuidad en el tiempo: Que no sean acciones eventuales, sino compromisos sostenidos. Alcance y replicabilidad: Que inspire, convoque y pueda crecer más allá del entorno inmediato.

Las historias finalistas

Tras conocerse este martes 2 los cuatro nombres finalistas, GRUPO HUARPE activará una campaña de difusión para que cada causa llegue a los hogares, redes y pantallas de la provincia. Videos y entrevistas serán compartidos desde cada plataforma y por redes, buscando cumplir uno de sus mandatos: que la solidaridad sea vista, celebrada y contagiosa.

La final del 19 de diciembre: emoción y todo en vivo

La gran final será en Yo Te Invito, un clásico de la pantalla de San Juan, conducido por Ana Paula Zabala y Alejandro López. En la transmisión del 19 de diciembre se mostrarán las cuatro historias completas, los desafíos de cada territorio y el esfuerzo colectivo detrás de cada acción.

El programa, que se emite por HUARPE TV, en el 19.2, combinará testimonios, móviles en vivo, material audiovisual y sorpresas.

No será solo un anuncio: será un momento de reconocimiento, agradecimiento compartido y celebración.

Un certamen que ya es parte de lo que somos

Desde 2017, el Sanjuanino Solidario se volvió un ritual que combina orgullo, identidad y sentido de comunidad. Pasó la pandemia, pasó la incertidumbre, y siempre estuvo de pie adaptándose al momento histórico para sostener su objetivo: homenajear, fortalecer y dar impulso a quienes trabajan por otros.

Cada ganador dejó un legado que aún se recuerda: Maira Ochoa, de Hogares Beraca; Carlota Yanzón, de Caricias y Relinchos; Jorgelina Aubone, de Brigadas Educativas, o Julia Villafañe, la primera ganadora del certamen, con su proyecto de dar comida en la Terminal. Estos son solo algunos de los nombres que materializan lo que significa tener un San Juan solidario, activo y humano.

Este año, cientos de historias siguen ese mismo camino. Cuatro están a punto de ser reveladas. Y el resto, sin ser finalistas, quedará marcado como parte de una comunidad que volvió a postular su amor por el otro.

Dato 1

De a uno por día y desde el martes 2 de diciembre se conocerá a los finalistas del Sanjuanino Solidario 2025.

Dato 2

El ganador se llevará $1.500.000 y los demás finalistas $500.000.