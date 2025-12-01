Con el salón municipal de cultura colmado, este jueves 27 de noviembre, se realizó la asamblea convocada por el intendente Mario Riveros, el Concejo Deliberante y funcionarios municipales para abordar un reclamo que viene creciendo en todo Valle Fértil: la actividad de aviones “rompetormentas”. El objetivo central del encuentro fue elaborar una denuncia formal que represente a toda la comunidad y exija la intervención del organismo provincial ante un posible “cambio climático inducido” por tecnologías capaces de modificar la fase atmosférica del ciclo hidrológico desde el espacio aéreo.

De Fiscalía de Estado a la Secretaría de Ambiente

Aunque la convocatoria original indicaba que la denuncia sería elevada a Fiscalía de Estado, la asamblea resolvió por mayoría redirigir el reclamo. En diálogo con DIARIO HUARPE, el intendente Mario Riveros confirmó la decisión: “Mi postura como Ejecutivo era hacerlo en Fiscalía de Estado, pero no. La asamblea determinó que lo presentemos en Secretaría de Ambiente”.

El cambio no fue menor. La Secretaría de Ambiente es la autoridad encargada de aplicar la Ley provincial 2648-L, sancionada a mediados del mes de mayo de 2024, que suspendió por 30 meses cualquier tecnología que altere el ciclo hidrológico. Por ello, vecinos y autoridades coincidieron en que este organismo es el que debe investigar y actuar.

Tras un cuarto intermedio, asesores legales del Ejecutivo y Legislativo trabajaron junto a representantes de la comunidad en la redacción del escrito. Los vecinos permanecieron en el salón para firmar la nota, que continuará disponible todo este fin de semana para sumar más adhesiones. La presentación formal será este lunes.

El origen de la alarma

La preocupación de los vallistos se intensificó este último mes cuando comenzaron a observar vuelos frecuentes de aeronaves a distintas alturas, algunas de ellas dejando estelas blancas que permanecen por horas en el cielo. Según los registros vecinales, estas líneas se expanden, forman nubes artificiales y debilitan las nubes naturales, que terminan disipándose sin precipitar.

El fenómeno no es nuevo para la región: los reclamos se repiten hace más de 15 años y también se reportan en provincias vecinas como San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén. Es más, para este encuentro en el Centro Cultural de Valle Fértil, viajaron desde La Rioja miembros de las asambleas rurales de esta provincia para escuchar y tomar nota de las medidas que se tomaron y replicarlas en su territorio.

La delegación de productores y vecinos de La Rioja que viajó al encuentro.

Es preciso recordar que La Rioja y San Juan forman parte del Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo (MIPAC) que desde el 2023 junto a comunidades rurales de San Luis, Córdoba, el norte de Mendoza y Catamarca, decidieron unirse para visibilizar y actuar en conjunto para prohibir la modificación artificial del clima en el centro y oeste argentino.

Dato: si bien, este fin de semana llovió en Valle Fértil, mientras la tormenta se desarrolaba los habitantes del Este sanjuanino registraron diferentes vuelos sobre las nubes de aviones sin identificación según la aplicación Flightradar24.

“Nos están modificando el clima”: la postura del intendente

A la hora del análisis de lo que está sucediendo en Valle Fértil el intendente Mario Riveros se mostró contundente y expresó su frustración ante la falta de respuestas de organismos como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Recordó también que funcionarios provinciales (Gustavo Fernández – Producción – y Federico Ríos Yáñez – Ambiente -), en enero, prometieron ante la comunidad investigar el tema, pero nunca enviaron resultados.

“Valle Fértil se está poniendo como un desierto”, advirtió.

El intendente destacó que la sequía ya afecta la producción, la agricultura, el turismo y el consumo humano. Y fiel a su compromiso público, afirmó: “Me voy a poner al frente de esta lucha como vecino y como autoridad. No nos pueden afectar como nos están afectando”.

La denuncia colectiva está dirigida al secretario de Ambiente, Federico Ríos Yáñez. Si no hay respuesta en los plazos administrativos, el municipio adelantó que avanzará con un pronto despacho y, de persistir el silencio, recurrirán a la Justicia Contencioso-Administrativa.