Ingresando al último mes del año, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) encara una recta final intensa. Aunque durante los últimos meses se concretaron varias inauguraciones en distintos puntos del territorio sanjuanino, aún restan entregar 210 viviendas distribuidas en cuatro departamentos. La directora del organismo, Elina Peralta, confirmó que el equipo trabaja “contrarreloj” para poder cumplir con los plazos comprometidos y finalizar el año con todos los barrios previstos ya adjudicados.

Según detalló Peralta, los conjuntos habitacionales que esperan fecha de inauguración están ubicados en Rawson, Ullum, Jáchal e Iglesia. “Nos están quedando barrios por entregar. Estamos trabajando para poder llegar a fin de año y cumplir con el compromiso que el gobernador tiene siempre con los sanjuaninos”, explicó la funcionaria.

Si bien los actos oficiales aún no fueron fijados, los proyectos ya están en condiciones de ser habitados. Peralta puntualizó que se trata de la ampliación del sector norte del barrio Valle Grande, en Rawson; el barrio Sierra de las Invernadas, en Ullum; el barrio Los Trigales, en Jáchal; y el barrio Cuesta del Viento, en Iglesia.

Estas entregas representan el cierre de un año que, pese a las dificultades financieras y la incertidumbre nacional, logró sostener el ritmo de obra pública en la provincia, según lo expresó la titular del organismo. El IPV tuvo como objetivo mantener activa la construcción de viviendas sociales, una demanda que continúa creciendo según los registros de inscriptos en cada zona.

Sin embargo, desde el organismo ya piensan más allá de diciembre. Peralta adelantó que el 2026 se presenta como un año de fuerte actividad. “Tenemos obras en proceso de ejecución, obras nuevas y obras que han quedado para terminar”, señaló. La planificación preliminar incluye un ambicioso objetivo: entregar alrededor de 1.500 viviendas en distintos departamentos de la provincia.

La directora remarcó que la distribución seguirá los criterios actuales, priorizando tanto las áreas más pobladas del Gran San Juan como los departamentos alejados que mantienen una demanda sostenida. “Hay una necesidad y tenemos los registros de inscriptos por zona. Vamos a trabajar en función de eso”, afirmó.

Peralta destacó que el desafío no solo es entregar casas, sino continuar garantizando equidad territorial en el acceso a la vivienda. Para 2026, el IPV prevé desarrollar proyectos que incluyen desde barrios tradicionales hasta soluciones habitacionales adaptadas a regiones rurales o zonas con condiciones climáticas particulares.

Mientras tanto, las próximas semanas serán clave para cumplir con la meta inmediata: que las 210 familias que esperan en Rawson, Ullum, Jáchal e Iglesia puedan recibir las llaves de su hogar antes de que termine el 2025. Para el IPV, no se trata solo de cerrar un cronograma, sino de cumplir con uno de los compromisos más sensibles para miles de sanjuaninos: la posibilidad de acceder a una vivienda propia.

Dato

El IPV planifica que en el 2026 entregarán 1.500 viviendas distribuidas en distintos departamentos.