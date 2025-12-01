El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, relanzó la Licitación Pública Anticipada N° 0001/2025 para la contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). Esta nueva convocatoria busca asegurar a la planta total de la administración central, tras el fracaso de un proceso anterior en 2024.

El monto de base dispuesto por la Provincia para esta compulsa es de $39.200.388.227 con esta cifra destinada a cubrir posibles accidentes y enfermedades profesionales de los 41.192 agentes que componen la administración pública y la inversión promedio prevista por el Ejecutivo asciende a $928.986,57 por cada empleado estatal. La apertura de sobres de la licitación está pautada para el 3 de diciembre.

Este contrato es de vital importancia, ya que cubre a la totalidad de los agentes y funcionarios estatales, incluyendo empleados de la administración pública centralizada y descentralizada, docentes, de Salud, el Servicio Penitenciario Provincial, y la Policía de San Juan.

La necesidad de esta nueva compulsa surge luego de que la primera licitación lanzada por la gestión de Marcelo Orrego, de forma anticipada en noviembre de 2024, fuera declarada fracasada. Ninguna de las aseguradoras que se presentaron logró cumplir con la totalidad de los estrictos criterios establecidos en el pliego.

Ante esta situación, el Ejecutivo provincial se vio obligado a resolver la prórroga automática del vínculo con la prestadora que venía brindando el servicio, Asociart ART, que es parte de la empresa rosarina Grupo San Cristobal, garantizando así la continuidad de la protección. Asociart ART, que ya había prestado cobertura durante los últimos cuatro años, extendió su servicio desde el 1 de febrero de 2025 hasta la misma fecha de 2026.

Entre los requisitos más exigentes que la licitación fallida había solicitado se destacaban la necesidad de que los oferentes contaran con un patrimonio neto superior a $22.000 millones un mínimo de 500.000 trabajadores cubiertos a nivel nacional, y experiencia previa asegurando a administraciones provinciales o municipales. En el pliego actual, los requisitos se mantienen en altos estándares. Por ejemplo, se exige un patrimonio neto superior a $25.806.000.000 de acuerdo al balance cerrado a junio de 2025.

Si esta nueva licitación se concreta con éxito, el contrato tendrá una vigencia de dos años, con inicio estipulado para el 1 de febrero de 2026, y con la posibilidad de una prórroga por un período de igual o menor duración.

Prestaciones exigidas y alcance de la cobertura

El pliego de la Licitación Anticipada N° 0001/2025 establece que el objeto de la contratación es seleccionar la mejor oferta para dar cobertura completa a todos los agentes y funcionarios. La cobertura se brinda a nivel Provincial, Nacional e Internacional, incluyendo a aquellos agentes que se encuentren en comisión o en viaje.

Las aseguradoras que presenten ofertas deberán garantizar la cobertura integral ante accidentes laborales y enfermedades profesionales, tal como lo exige la Ley de Riesgos del Trabajo. Las especificaciones técnicas del contrato incluyen:

Servicios de Prevención, Higiene y Seguridad: La aseguradora debe realizar asistencia técnica permanente en materia de prevención de riesgos, incluyendo la determinación de riesgos potenciales y la adopción de recaudos necesarios para la máxima eficiencia.

Prestaciones en Especie: Se exige la atención médica, asistencial, ambulatoria, internación y quirúrgica en centros asistenciales propios o tercerizados en toda la provincia de San Juan y a nivel nacional e internacional, cubriendo patologías leves, moderadas y graves. Esto incluye centros de rehabilitación física, neurología, toxicología, oftalmología, traumatología y cardiología.

Prestaciones Adicionales: La cobertura abarca servicios farmacéuticos, provisión de prótesis y ortopedia, rehabilitación profesional, recalificación profesional y un servicio funerario completo que incluye trámites y gastos de sepultura, inhumación o cremación.

Finalmente, las empresas interesadas deberán acreditar cobertura para más de Ocho Mil (8.000) trabajadores en la Provincia de San Juan para mayo de 2025, demostrando su capacidad logística local.

Esta nueva licitación marca un esfuerzo renovado por parte del Gobierno provincial para garantizar la protección de sus empleados, buscando una empresa que no solo cumpla con los requisitos financieros y de volumen de cobertura, sino que asegure la excelencia en el servicio.

El contexto histórico de las contrataciones

La contratación de la ART para los empleados estatales sigue siendo un tema sensible en San Juan. Durante la gestión de Sergio Uñac, el Gobierno presentó una denuncia judicial por presuntas irregularidades en el contrato que la Provincia mantenía con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER). Ese convenio había sido firmado en los mandatos de José Luis Gioja y se renovó de manera directa hasta 2017, lo que generó un fuerte cruce político entre ambas gestiones.

Recién en 2017, bajo el gobierno de Uñac, se realizó por primera vez un llamado a licitación pública para este servicio. El proceso fue adjudicado a Provincia ART y, según la información oficial de ese momento, significó un “importante ahorro” para las arcas provinciales. Pese al cambio de modalidad, el episodio aún expone tensiones dentro del justicialismo y mantiene vigente el debate sobre la transparencia en la contratación del sistema de aseguramiento laboral para el sector público.

Dato

