Condenaron a dos policías sanjuaninos por golpear a un preso

La Justicia condenó este jueves a un agente y a un cabo por golpear a un detenido en la Comisaría 20º de Angaco. Los uniformados recibieron una condena de ejecución condicional y quedaron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público.

Se trata del agente Marcos Adrián Diez y el cabo Martín Alejandro Peñaloza. Llegaron a juicio por apremios ilegales y si bien, sus abogados pidieron la absolución, obtuvieron la pena de un año de prisión en suspenso y no podrán asumir otro cargo público por dos años.

Durante el trascurso del debate oral y público, llevado a cabo en Tribunales, se presentaron las pruebas del caso. El informe de la médica legista destacó que el reo Martín Cuello recibió agresiones y que no se había autolesionado, como destacaron en su defensa los imputados. Esta pericia, más el testimonio de otros detenidos en los calabozos de Angaco y la contradenuncia contra la víctima desestimada por un juez se inclinaron a la sentencia de los policías.

La Comisaría 20º, lugar de los apremios ilegales que tuvieron lugar el 1 de mayo pasado.

El fiscal Renato Roca, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, pidió en los alegatos el monto de la pena que terminaron recibiendo después Diez y Peñaloza. En cambio los abogados Gustavo Sánchez y Horacio Merino solicitaron la absolución, que finalmente no consiguieron.

Antes de escuchar la condena, los efectivos tuvieron sus últimas palabras en el juicio. Peñaloza destacó su trayectoria de 12 años en la fuerza, de carácter intachable y sin denuncias por apremios ilegales. Para cerrar dijo que cree en la “Justicia Divina”. Por su parte Diez manifestó su miedo por no saber cómo iba a terminar esto y su preocupación por su puesto laboral.

La situación de apremios ilegales ocurrió la madrugada del 1 de mayo de este año, es decir, hace seis meses. Diez, que pertenecía a la Motorizada, detuvo a Martín Cuello en la plaza de Angaco por no tener puesto el barbijo. Lo llevó a la comisaría departamental y ahí saltó que tenía un pedido de captura por violar una orden de alejamiento de su expareja.

En una vez en la sede policial, Diez junto Peñaloza, que era el calabocero de la Comisaría 20, agredieron a Cuello con golpes de puños y patadas. Luego le echaron agua fría y le quitaron la campera, según consta en la denuncia de la víctima.

El detenido terminó con su cara desfigurada y con una hemorragia en sus ojos. Una vez que Cuello hizo la denuncia, los policías se defendieron acusándolo de resistencia a la autoridad y de que se había autoagredido tirándose contra la pared y las rejas, pero el informe de la médica legista los contradijo.

Para el fiscal Roca la teoría de los apremios ilegales fue comprobada. En diálogo con DIARIO HUARPE, el funcionario del Ministerio Público Fiscal señaló que otros presos si bien no vieron el momento de la agresión, escucharon a Cuello gritar: “no me peguen más”. Por otra parte contó la médica legista les dijo a los uniformados que debían llevar de urgencia a Cuello al hospital por la gravedad de las lesiones y estos no lo hicieron hasta el otro día, todo para ocultar o hacer pasar desapercibido el ataque dentro del calabozo.

Sobre la denuncia contra Cuello por resistencia a la autoridad, Roca explicó que no prosperó en el Segundo Juzgado Correccional y que el detenido fue sobreseído.

Si bien los policías terminaron condenados, el veredicto no está firme y puede ser impugnado por las defensas. Probablemente ocurra eso, pues los efectivos corren el peligro de ser exonerados de la Policía de San Juan.

Diez y Peñaloza, condenados por golpear a un reo. Foto gentileza Telesol.

Desde Delitos Especiales destacaron como histórico el fallo, pues es el primer castigo que se da en el sistema acusatorio adversarial penal por apremios ilegales de parte de policías. Además porque hace años que no se conoció una sentencia contra efectivos por ese delito.

Hubo un caso similar en la Comisaría 7º de Pocito en el año 2019. Un joven, Mauricio Ontiveros, denunció que policías de mencionada sede y de la División Comando Sur lo golpearon en el calabozo tras ser detenido en la vía pública.

Seis efectivos fueron procesados, pero aún no obtuvieron una resolución condenatoria. Sin embargo, tras un sumario interno, fueron echados de la Policía de San Juan este año.