Estafaron a una sanjuanina por $23 millones cuando activó su tarjeta de crédito

Una joven mujer de apellido Campos, con domicilio en Capital, sufrió una estafa cibernética de $23.000.000 tras intentar habilitar un plástico de Tarjeta Naranja. Según revelaron fuentes judiciales, la víctima buscó en Google la plataforma oficial de la firma, pero ingresó a un sitio falso que permitió a una banda tomar el control de su celular y sus cuentas.

De acuerdo a la denuncia radicada en la Comisaría 4ª, el hecho ocurrió en horas de la tarde-noche, cuando la damnificada recibió una llamada desde un número con característica de Córdoba. Un hombre, presentándose como operador, le indicó que debía descargar la aplicación Anydesk para completar la gestión. La mujer siguió las instrucciones creyendo hablar con un asesor oficial, sin saber que dicho programa permite que un tercero tome el control total del dispositivo de forma remota.

Tras instalar la app, se le solicitó un reconocimiento facial y otros pasos de validación, momento en el que perdió el control de su equipo. Según detallaron las fuentes, los embaucadores sacaron de inmediato tres préstamos: uno de $17.000.000 en el Banco Francés, otro de $4.000.000 en Tarjeta Naranja y un tercero de $2.000.000 mediante Mercado Pago. Los fondos fueron transferidos a cuentas desconocidas. Actualmente, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas investiga el destino del dinero y el origen de la comunicación, bajo una modalidad que utiliza la supuesta asistencia técnica como principal anzuelo.