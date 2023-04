Para toda persona que en algún momento haya asistido a una sala de cine, es inevitable realizarse decenas de preguntas sobre cómo es el funcionamiento de las mismas. Para responder a algunas de ellas, DIARIO HUARPE visitó las instalaciones de un reconocido cine de San Juan para mostrar cada uno de los lugares ocultos y develar algunos de los misterios que rodean a esta industria.

Desde hace 10 años, Gustavo Vargas es el gerente de Play Cinema y fue el encargado de contar cómo es trabajar en esta industria y revelar los secretos que guardan las salas de cine. “Tomé este trabajo sin imaginar que me iba a gustar tanto. Es un trabajo distinto a cualquier otro y que obligadamente debe hacerse con pasión, acá todos los días son diferentes y eso es lo que lo hace más interesante”.

“Manejar un cine es mucho más complicado de lo que cualquiera podría imaginar. En Play Cinema trabajan 16 personas jóvenes que son polifuncionales y cumplen distintos roles y labores en la empresa", contó.

Por otra parte, dijo que el público de San Juan se caracteriza por su impuntualidad y por ser muy exigente. "Esto nos obliga a buscar la perfección en nuestro trabajo para satisfacer a nuestro clientes”, aseguró Vargas.

Cómo llegan las películas y quién define la cartelera

“Las salas de cine solo somos exhibidores de películas. Hay distribuidoras nacionales que se encargan de armar las carteleras anuales y definir fechas de estreno. Esas empresas son las encargadas de enviar las películas que en un disco que se comparte entre todas las salas de la provincia, nosotros las descargamos y esos discos, por su alto valor, deben ser devueltos”, contó.

Cómo es la sala de proyección y de control

“El avance tecnológico cambió mucho la industria. Hace algunos años cuando aún no estaba todo digitalizado y teníamos personal que se encargaba específicamente de controlar que en cada sala se estuviera proyectando del modo correcto la película, pero en el presente solo hace falta una computadora que es operada por dos técnicos”, dijo Vargas.

En Play cinema existen dos salas de proyección y cada una alimenta a tres pantallas diferentes. Arquitectónicamente, estas salas consisten en largos pasillos que contienen proyectores digitales de gran tamaño y sistemas de audio de avanzada. En este sentido, vale destacar que Play Cinema es el cine más avanzado en tecnología de la provincia.

Presente y futuro de las salas de cine ante las plataformas de contenido audiovisual

“Para nosotros no significan una competencia. La gente que va al cine no solo lo hace por ver una película, sino por vivir la experiencia que este ofrece, la cual no es comparable con el televisor de casa. Además, existe un convenio nacional con estas plataformas, el cual consiste en que nosotros estrenamos primero y al mes pueden hacerlo ellos”.

Cine Argentino

“Es muy grato poder decir que el público sigue eligiendo las películas de producción nacional, pero influyen más los protagonistas que la trama en sí. Si la película lo tiene a Darín o a Francella, con seguridad será un éxito en taquilla. Argentina 1985, fue un claro ejemplo de esto”.

Anécdotas y polémicas en las salas

“Hemos vivido decenas de experiencias bizarras, pero la más memorable tiene que ver con una pareja de adultos mayores a los cuales sorprendimos teniendo relaciones sexuales dentro de la sala. Prendimos las luces y ellos seguían, tuvimos que entrar para pedirles que se retiraran”.

A su vez, Vargas explicó que otras situaciones clásicas son encontrar botellas y petacas de bebidas alcohólicas ocultas entre las butacas o parejas de presuntos infieles que llegan encapuchados o claramente caracterizados para ocultar su identidad y utilizan el horario de trasnoche para encontrarse.

Candy bar

Juan Godoy trabaja como encargado de personal de Play Cinema y con respecto a la tienda de bebidas y comestibles que posee el complejo, comentó: “Vendemos todo tipo de golosinas, jugos y bebidas gaseosas, pero sin dudas el pochoclo es lo más consumido. La receta de nuestro pochoclo es secreta y tiene la particularidad de que es apto para celíacos. Las pochocleras están exhibidas al público, lo cual permite ver todo el proceso y dar la garantía de que el alimento se produce en el momento”. Vale destacar que producen 75 kilos de este alimento por día.

Además, para los amantes de lo salado, el Candy bar ofrece nachos con queso, Nuggets de pollo y papas fritas. Un detalle no menor, es que este cine también ofrece la posibilidad de tomar una cerveza mientras se disfruta de una película.