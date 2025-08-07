Este sábado 9 de agosto, desde las 17 y hasta las 00 horas, San Juan será escenario de un evento literario único: “Verso Libre”, una feria de libros y cultura independiente que se realizará por fuera de las propuestas oficiales de la provincia. La actividad será en Unión Vecinal del Barrio Tulum, calle Adán Quiroga 270 sur, departamento de Rivadavia, y busca generar un espacio propio, horizontal e inclusivo, dedicado a la promoción de emprendimientos vinculados al mundo de los libros. Esta será su primera edición y esperan sumar más fechas este año.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Santiago Castillo, referente de la librería organizadora, Baker Street, explicó que “Verso Libre” nace como respuesta a un contexto cada vez más adverso para quienes trabajan con libros: “Es un intento de impulsar el arte y la cultura, pero también de generar un espacio genuino que se instale de forma periódica en la agenda pública”. Además de la venta de libros, “Verso Libre” abrirá espacio a propuestas de arte, diseño y feriantes de emprendimientos culturales independientes. La jornada será con entrada libre y gratuita, y contará con espectáculos de artistas locales y emergentes.

El encuentro contará con aproximadamente 15 stands de diferentes editoriales reconocidas en el ámbito local, aunque esperan sumar más emprendimientos. El objetivo de esta primera edición es visibilizar la oferta local de libros nuevos y usados, de autores internacionales, nacionales y sanjuaninos, algo que según Castillo “no ocurre en otros eventos, donde siempre se repiten las mismas propuestas”.

Con las diferencias marcadas, el evento ofrecerá desde las 20:00 horas una puesta en escena a cargo de estudiantes de la carrera de Teatro, quienes realizarán una obra teatral a la gorra, mientras que a las 21:00 horas se llevará a cabo un slam de poesía, un formato que Castillo describe como “una batalla de freestyle, pero con poesía”. "Cada participante dispondrá de tres minutos para recitar su obra y un jurado seleccionará a los mejores de cada ronda, hasta definir un podio ganador con premios" comentó.

La iniciativa se enmarca en salir de la espera de las tradicionales convocatorias masivas municipales para poder seguir difundiendo la lectura combinado con el arte: “El lector necesita variedad, y sabemos que en San Juan hay muchos proyectos con público propio que no siempre tienen espacio en las ferias tradicionales. Con ‘Verso Libre’ queremos que eso cambie”, remarcó el organizador.

Esta feria proyecta tener una frecuencia mensual e itinerante, con el fin de recorrer diferentes departamentos de San Juan y fomentar el hábito de la lectura. Para más información, la cuenta de la editorial para contactarse por Instagram es bakerstreet.sj.