Contrapunto entre la familia de Vilchez y la fiscalía en torno a la investigación del femicidio de Sarmiento

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sufrís violencia de género o abuso sexual llamá al 911 o 144. También podés acercarte por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), que está situado en Rivadavia 425 oeste, justo en la esquina con Alem, en Capital. Teléfonos: 264 4222321 o 264 4210013.

Tras que los parientes de Marcelo Vilchez de 43 años, el hombre sospechado de matar de 15 puñaladas a su expareja Brenda Flores de 25 años y luego colgarse de un alambre para quitarse la vida, todo el interior de una casa de Media Agua, en Sarmiento, pusieran en duda la investigación de fiscalía, hubo respuesta de parte del fiscal de la causa Adrián Riveros.

Un hermano de Vilchez dijo a los medios sanjuaninos que para ellos el empleado municipal de Sarmiento no cometió el femicidio y después se suicidó. Si no que fue otra persona, un tercero desconocido, que provocó la masacre para robarse plata. El hombre reveló que Brenda y Marcelo tenían mucha plata en la casa, situada en el barrio Patiño, porque ella había sacado un préstamo para hacer una ampliación y él había vendido una moto, sin embargo ese dinero no estaba en la vivienda.

El fiscal Adrián Riveros, en diálogo con DIARIO HUARPE, dijo que nada de eso que relata el familiar está acreditado. No se comprobó esa versión y sí todas las pruebas tienden a comprobar la hipótesis principal que se manejó desde que se conoció la tragedia.

La última prueba que se conoció fue el informe de la autopsia practicado en el cuerpo de Brenda. El mismo reveló que la joven madre murió a raíz de 15 puntadas, que recibió entre el abdomen, cuello y tórax.

De acuerdo al protocolo que manejan en la UFI Delitos Especiales, una vez que concluyan estos informes, estarán en condiciones de cerrar el caso y pasarlo a archivo. Pues el autor material del femicidio en Sarmiento está muerto.