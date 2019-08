Crearon un proyecto para evacuar el colegio en 2 minutos en casos de emergencia

En el turno vespertino del Colegio Divina Misericordia, los alumnos de 1º año están trabajando intensamente en un proyecto de evacuación en casos de emergencia para que, si estos sucesos ocurren, no haya inconvenientes ni consecuencias fatales. El objetivo final del mismo es que en dos minutos se complete el proceso y los más de 100 estudiantes de los cinco cursos que están en el primer piso lleguen hasta el punto de encuentro acordado, una cancha en la que no hay árboles ni cableados.

“Esto siempre se hace en 3º pero nosotros les propusimos al profesor de la materia Defensa Civil realizarlo y aceptó la idea”, contó Gabriel Báez, uno de los integrantes del curso de 15 alumnos que está llevando a cabo el proyecto.

Los estudiantes hicieron la propuesta ya que generalmente se hace en el último año, 3º, y en el segundo semestre, razón por la que creen que no tiene sentido ya que no tendrán tiempo de aplicar lo aprendido en caso de que algo grave ocurra. Además, quienes ingresen no tendrán estos conocimientos por eso prefirieron obtenerlos en el 1º año para tenerlos presentes hasta el fin de su ciclo en el establecimiento educativo. Estas razones bastaron para convencer al profesor así que todos se pusieron manos a la obra en la elaboración del plan de evacuación.

Tras semanas de trabajo comenzaron a recorrer los cursos restantes para dar charlas y que todos sepan del comportamiento que deben tener a la hora de poner en marcha el plan. Incluso, hasta pegaron afiches en las aulas con información sobre lo que deben hacer antes, durante y después de los sismos de gran magnitud.

La prueba de fuego la tendrán el martes poco después de las 18.30, hora en la que realizarán el simulacro los cursos pertenecientes al turno vespertino, los mismos están todos en el primer piso. En esta jornada contarán con la ayuda del personal de ambulancia.

“Tenemos que empezar desde los cursos más cercanos a la escalera hasta los últimos, después tienen que salir de derecha a izquierda viéndolo como los chicos se sientan”, explicó el estudiante.

Los alumnos tienen altas expectativas para el martes ya que el curso completo colaboró en el proceso y también lo harán cuando hagan el simulacro, razón por la que se dividieron las tareas. Otro de los puntos que tuvieron cuenta fue la designación de un delegado en cada aula para que ayuda en la organización, por ejemplo, la apertura la puerta para que salgan sus compañeros.

“Lo único que esperamos es que nos salga bien porque hemos puesto mucho de nosotros”, cerró Báez.

¿Qué hacer en los sismos?

Antes

Asegurar los objetos pesados.

Dejas las puertas abiertas.

Tener marcadas las salidas y puntos de encuentro.

Durante:

Mantener la calma de uno mismo y tratar de calmar a las demás.

Salir en forma ordenada.

Llegar al punto de encuentro.

Después:

Ayudar.

Revisar los daños.

Informarse de lo ocurrido.