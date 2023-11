El equipo de comunicación de Sergio Massa le había aconsejado no volver a hablar en el tercer debate de algunos temas que ya se hubieran tocado en los anteriores intercambios y que quizás no sumen votos camino al balotaje. No hizo caso. Y reiteró su reclamo a Javier Milei para que le pidiera disculpas al Papa Francisco.

¿Por qué lo hizo? Fue un guiño frente a la posibilidad de que Jorge Bergoglio regrese al país, su cuna, por primera vez desde que ocupa el lugar de San Pedro en el Vaticano. Massa y el Gobierno argentino esperan que después del domingo 19, con el resultado definido, el Papa acelere los tiempos de su gira, probablemente a fines del mes de marzo. Fue un guiño también para la comunidad católica argentina.

"Este hombre trató de representante del maligno a nuestro Papa, el hombre más importante", apuntó Massa. Fue uno de los cruces más picantes. De todos modos, Milei volvió a pedir disculpas al Papa. Pero no se hizo cargo de los dichos de Alberto Benegas Lynch (h) quien como orador en el cierre de campaña en el Movistar Arena había reclamado romper relaciones con la Santa Sede.

"Si te deja tranquilo no tengo problemas de pedir disculpas y de darle los honores de un jefe de Estado", modificó Milei aquellos dichos cuando su campaña era más motosierra que discursos moderados.

Sergio Massa y Javier Milei protagonizaron el domingo el último debate camino al balotaje.

En una entrevista con Viviana Canosa el candidato de La Libertad Avanza había calificado a Francisco como "el representante del maligno" -por el diablo-; en redes sociales había escrito que "tu modelo es pobreza" y que está "siempre parado del lado del mal" y luego, en una charla con el periodista Tucker Carlson, después de las PASO, señaló que "el Papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como (Raúl) Castro o (Nicolás) Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas".

En el primer debate el libertario había pedido perdón, pero había dicho que sus expresiones eran de mucho tiempo atrás, de antes de ser candidato a Presidente, un dato que le reprochó Massa el último domingo en el tercer duelo. Es cierto que antes de ser candidato era aún más duro, lo calificaba como "repugnante", "enemigo del bienestar", "peroncho zurdo", "protector de zurdos asesinos", "laxo con los tiranos" entre otras frases reproducibles.

El Papa tiene fuertes vínculos con dirigentes de la Argentina como Juan Grabois, Eduardo Valdés, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri e incluso con Cristina Kirchner, con quien se comunicó el mismo día en que ella sufrió un atentado en la puerta de su casa el año pasado. Pero pide que no lo usen políticamente y es la razón principal por la que postergó la organización de su viaje al país hasta después del balotaje.

Por eso hay fuerte expectativa en la comunidad católica y en Unión por la Patria que además de acompañar una misa en desagravio esta semana milita el voto a favor de Massa en misas y con curas de barrios populares. El voto católico, como el de las comunidades evangélicas, están en el radar del oficialismo.

Ya hace un par de meses hubo algún sondeo entre estados. La decisión se había tomado hace un par de meses. La fecha agendada era fines de marzo. Así fue hasta la entrevista de Milei con el estadounidense Carlson sobre todo por la sorpresa que causó el triunfo en primera vuelta electoral del libertario.

La distancia y cercanía del Papa

Las gestiones del Papa fueron importante frente a la renegociación con el FMI y Kristalina Georgieva.

En el Vaticano no suele caer simpática ninguna mención en discursos políticos de los amigos. Seguramente mucho menos la comparación diabólica del libertario. Y probablemente ya se haya superado la fricción por la sanción de la Ley de interrupción del embarazo.

Hubo un tiempo atrás algún sondeo desde el área de Culto argentina. El proceso es largo, pero en el caso de Argentina se puede acelerar por los vínculos de Francisco.

Una vez que se confirme la decisión del Papa, que tiene en agenda el nuncio apostólico Edgard Peña Parra, primer venezolano en ocupar ese cargo, llegaría al país una delegación de la Secretaría de Estado para organizar la agenda papal.

En la visita trabajaría no solo el Gobierno nacional, Cancillería y Secretaría de Culto, sino las gobernaciones de aquellas provincias que decidiera visitar el Papa. Se menciona que podría visitar Luján y algún destino en el Norte Grande y otro en el sur del país.

La Conferencia Episcopal lo espera para fines de marzo, cerca de la fecha de Semana Santa (28 al 31 de marzo en 2024) o a lo sumo unos días después.

Expectativa en el Vaticano

Un artículo publicado este martes en La Croix generó expectativas. El corresponsal francés en el Vaticano, Loup Besmond de Seenneville, afirma que tras una década como Papa finalmente Francisco podría viajar a la Argentina en caso de que Sergio Massa gane la elección.

En su artículo Besmond de Seenneville recuerda que apenas entronizado el Papa evitó viajar a su tierra natal para evitar especulaciones sobre un posible privilegio hacia la Argentina. En cambio eligió viajar a la periferia.

A principio de mes la Conferencia Episcopal Argentina hizo una invitación expresa al Santo Padre. "Reunidos en la Asamblea Plenaria de los obispos queremos expresarte nuestro deseo de que nos visites pronto. Así nos unimos al sentir de nuestro pueblo que desea encontrarse con su Pastor", comunicó el organismo.

"A todos nos hará mucho bien tu cercanía y bendición en estos tiempos difíciles. Confiando en la posibilidad de que consideres concretar esta visita al país, te encomendamos a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina", subrayó el 7 de noviembre la Conferencia Episcopal.

Días atrás, en audiencia privada, Bergoglio tuvo un gesto y recibió al exministro de Economía Martín Guzmán que no quedó en buenas relaciones ni con Massa ni mucho menos con el kirchnerismo. Tal vez por eso el candidato a Presidente de Unión por la Patria haya redoblado su ofensiva contra Milei para defender al Santo Padre.

En una reciente entrevista con la agencia de noticias Telam, el Papa había hecho declaraciones señalado que "hay líderes políticos, en distintos países, que basan sus promesas de campaña en acabar con los derechos conquistados. Cuando un trabajador no tiene derechos o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolos y no pagar aportes, se lo convierte en esclavo y uno se transforma en verdugo".

Durante la charla con Bernarda Llorente, presidenta de la agencia pública de noticias, indicó también que "de las crisis se sale por arriba y no se sale solo".