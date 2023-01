En una nueva jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, declaró Ciro Pertossi, uno de los ocho acusados de haber matado a golpes a Fernando. El joven se limitó a aclarar algunas cosas puntuales, pero se negó a responder a las preguntas de las partes.

Este martes se realizó la decimosegunda audiencia en los Tribunales de Dolores en el marco del juicio en el que se busca esclarecer qué pasó el día en el que asesinaron a Báez Sosa en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

En el inicio de la jornada declaró Ciro Pertossi, quien aclaró algunos puntos de lo dicho hasta el momento aunque se negó a responder preguntas de los abogados de las partes.

Pertossi pidió la palabra ante el tribunal. Este joven vio un video del momento de la golpiza y le hicieron preguntas sobre esa situación. El joven se paró y señalando a la pantalla dijo: "el chico que se ve, quiero aclarar que esa patada no la doy… cuando veo al chico (por Fernando Baez Sosa) en el piso la freno", aseguró. De esta manera Pertossi se preocupó por remarcar que no fue él quien dio la patada "final" que le quitó la vida a Baez Sosa.

"También quiero aclarar que en un audio que doy que se dice que ´de esto no se habla´ quiero aclarar que cuando yo estaba viendo el teléfono, lo que estaban hablando los chicos, decían que ya había gente de Zárate, dije que no quería que se entere nadie porque no quería que mis padres se enteren", aseguró Pertossi.

Luego, el joven aclaró que no iba a responder preguntas de ninguno de los abogados."Desde ahora adelante que no voy a contestarle nada a las partes", aseguró Ciro Pertossi, al cierre de su intervención. Por su parte, la jueza manifestó que no tiene sentido seguir preguntando si el joven no va a contestar.