Este viernes, a las 16, se realizará la audiencia de formalización por el crimen de Juan Carlos Muñoz en el barrio Camilo Rojo, departamento Santa Lucía. El presunto asesino, Alberto "Mono" Díaz Núñez, se enfrentará por primera vez a la jueza de Garantías, Mónica Lucero. Fuentes calificadas de la UFI Delitos Especiales confirmó que Díaz Núñez será imputado por homicidio simple, que tiene una pena de ocho a 25 años de cárcel.

El sospechoso, de 39 años, fue detenido el miércoles pasado y se cree que tiene vínculos cercanos con la víctima. Cabe destacar que Muñoz fue encontrado sin vida en una vivienda en Santa Lucía el miércoles 1 de mayo. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico y ahorcamiento mecánico.

Por este motivo, aún no se ha determinado el motivo del crimen contra el adulto mayor, pero está descartado el robo como móvil. Se cree que el crimen pudo haber sido producto de una discusión. La violencia en el cuerpo del fallecido ha llamado la atención de los investigadores, lo que sugiere la posible participación de una segunda persona.

La autopsia reveló múltiples lesiones, incluyendo golpes en la cabeza, cortes con una tijera, heridas en el cuello y una herida grande en el mentón. La relación exacta entre el sospechoso y la víctima aún no está clara, pero se cree que solían reunirse para beber alcohol y escuchar música en la vivienda.

Como adelantó DIARIO HUARPE, Díaz Núñez era una persona que convivía con Muñoz tras ser presentados por unos vecinos. El hombre no tenía dónde parar y la casa de Muñoz resultó ser un lugar transitorio hasta que consiguiera otro techo para vivir finalmente. Le decían "Mono" o "Loco" y aparentemente no tenía buen carácter. Muchos de los otros vecinos no lo querían, señalaron. Desde la UFI Delitos Especiales no descartaron que haya más detenidos a medida que continúe la investigación.