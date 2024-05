Se conoció finalmente la identidad del hombre que está acusado de asesinar de forma brutal a un jubilado de 65 años, Juan Carlos Muñoz, en la madrugada del miércoles 1 de mayo en el barrio Camilo Rojo, Santa Lucía. Se trata de Alberto "Mono" Díaz Núñez, una persona que convivía hace tiempo con la víctima y que aparentemente lo mató en medio de una pelea o un ajuste de cuentas. La unidad fiscal Delitos Especiales descartó la teoría del robo, ya que en la casa no notaron el faltante de algún objeto de valor perteneciente o propiedad del pensionado.

Sí, los investigadores, guiados por los fiscales Iván Grassi y Nicolás Schiattino, observaron que en el domicilio hubo violencia desmedida. La médica legista, de apellido Ferreyra, junto con las consultoras técnicas de la UFI Delitos Especiales, las doctoras Beatriz Vázquez y Alejandra Venerando, encontraron lesiones de arma blanca y golpes.

Publicidad

Sobre el resultado de la posterior autopsia, practicada por el médico forense Carlos Cantoni, el fiscal Schiattino precisó: “Presentaba un golpe en la cabeza con un objeto contundente, una herida grave en la cabeza, cortes realizados con un arma blanca o cortante, aproximadamente 11 lesiones superficiales en el cuello, y una herida profunda en el mentón”.

Díaz Núñez era una persona que convivía con Muñoz tras ser presentados por unos vecinos. El hombre no tenía dónde parar y la casa de Muñoz resultó ser un lugar transitorio hasta que consiguiera otro techo para vivir finalmente. Le decían "Mono" o "Loco" y aparentemente no tenía buen carácter. Muchos de los otros vecinos no lo querían, señalaron a DIARIO HUARPE.

Probablemente, este viernes por la tarde, Fiscalía presente cargos contra este hombre por el brutal homicidio del jubilado. Desde la UFI Delitos Especiales no descartaron que haya más detenidos a medida que avance la investigación.