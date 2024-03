Javier Milei dio marcha atrás en un aumento de sueldo del 48% para él y su gabinete durante febrero. Al retractarse de la decisión, argumentó que el aumento era automático gracias a un decreto firmado por Cristina Fernández de Kirchner en 2010. La expresidenta salió a cruzarlo a través de un posteo en X tras las acusaciones.

“Lo hacía más valiente Presidente”, comenzó escribiendo Cristina hablándole directamente al máximo mandatario. “Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?”, señaló.

El posteo de CFK en la red social "X".

Para cerrar, la predecesora de Victoria Villarruel en el cargo de vicepresidenta, concluyó el mensaje con una indirecta para su ex compañero de fórmula, Alberto Fernández: “Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

El conflicto comenzó el pasado 29 de febrero cuando Victoria Tolosa Paz denunció los aumentos y mostró una tabla en la que se comparaba el salario de Milei en enero ($4.068.738) con el de febrero ($6.025.801). La ex Ministra de Desarrollo Social acusó al Presidente de “mentir con la bandera de la austeridad”, ya que el decreto tenía su firma.

Javier Milei aseguró que no estaba al tanto de los aumentos y confirmó que iba a echar para atrás la medida. “Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, comenzó explicando.

“Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, aseguró en un largo posteo en su cuenta de X.