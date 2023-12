“La siento libre, plena y feliz”. Estas fueron algunas de las palabras que el conductor Darío Barassi le dedicó en sus redes sociales a su madre, quien falleció hace un mes. El sanjuanino visitó la provincia, acompañado por su mujer y sus dos hijas, para ir a la tumba donde se encuentran los restos de su mamá Laura.

Las imágenes las subió el mismo Barassi a sus redes sociales y le dejó un sentido mensaje. El conductor ya había visitado la provincia luego del deceso de su mamá pero solo. Esta vez lo hizo acompañado con su familia, compuesta por Lourdes Gómez Centurión y sus hijas Emilia (la Pipi, como le dice el conductor) e Inés María.

“Primer mes. Duele y parece q va a doler por un rato largo. La siento libre, plena y feliz. Pero no está acá y el egoísmo y la necesidad pesan mucho.”, comenzó a escribir en su posteo. “A esto vinimos. Necesitaba estar los 4 ahí, con ella, hablarle, que mis hijas canten, jueguen, la despidan a su manera, ya que no lo habían hecho aún. Orgulloso y enamorado de mis mujeres. Gracias eternas x estar como estas @luligomezcenturion”, agregó.

También contó cómo vivieron el momento sus hijas. “La Pipi iba y venía. Cantaba, acomodaba todo, ponía flores, cruces, traía agua, le dejo su gatita Sofi de peluche para que la cuide. Me preguntaba por qué lloraba y me saltaba a encima abrazándome. Me agradeció por traerla y me pidió perdón x no creerme q la abu Lala ya no estaba acá”, comentó.

Con respecto a la otra hija, dijo que “Inés María se sentó al lado mío todo el tiempo, sería, con los ojos gigantes. Atenta y dulce. Se sacaba el chupete y me lo daba. Hizo popó sentada en la tumba de al lado q era la de mi abuelo. Me reí. Es todo esa gorda tierna y compañera”.

“Mi mujer enorme abrazando todo. A mí, a ellas, a mi vieja. Pilar de mi vida. En fin. Acá estamos remando. Extraño mucho a esa mujer espectacular. Pero por suerte me acompañan en esta mis chicas, q básicamente lo son todo”, agregó.

Por último, finalizó su emotivo posteo diciendo que está “Vacío y repleto. Golpeado y orgulloso. La vida misma”. A su vez, agradeció a todos por el afecto que le dan en las calles y en las redes, “hace bien y es valioso” y concluyó con un “te extraño vieja!”.